(New York) Deux jours après un match presque parfait, le Canadien a reçu une gifle au visage, jeudi soir au Madison Square Garden.

La Presse Canadienne

Les Rangers de New York ont marqué quatre buts dans un intervalle de 4 : 10 en deuxième période et ils ont défait le club de hockey montréalais 7-4.

Le Tricolore est donc retombé rapidement sur terre après une victoire de 5-0 face aux Ducks d’Anaheim.

Il a bien paru pendant une période et demie, puis n’a pas été dans le coup par la suite, bien qu’il n’ait jamais baissé les bras. Il a concédé au moins six buts dans un match pour une huitième fois cette saison, et sept buts ou plus pour une troisième fois en neuf parties.

Chris Kreider a réussi un tour du chapeau pour les Rangers (35-16-3), qui ont gagné un sixième match de suite.

Mika Zibanejad a récolté un but et deux aides et Will Cuylle, un but et une aide. Vincent Trocheck et Kaapo Kakko ont aussi marqué un but chacun. Adam Fox a accumulé quatre aides et Artemi Panarin, trois. Jonathan Quick a repoussé 31 tirs.

Du côté du Canadien (22-24-8), Cole Caufield a amassé deux buts et une aide et Juraj Slafkovsky, un but et une aide, tandis que Jake Evans a aussi fait scintiller la lumière rouge. Samuel Montembeault a effectué 24 arrêts.

L’attaquant Brendan Gallagher était de retour au jeu pour le Canadien après avoir purgé sa suspension de cinq parties pour un coup à la tête d’Adam Pelech, des Islanders de New York. Jesse Ylönen lui a cédé sa place dans la formation.

Les Rangers ont perdu les services de l’attaquant Blake Wheeler en première période. Il a semblé se blesser à la jambe droite lors d’une chute après un contact avec Jayden Struble derrière le filet du Canadien.

Le Canadien sera de retour au Centre Bell samedi, quand il accueillera les Capitals de Washington.

Soirée difficile pour les gardiens

Brandon Gignac a déjoué Quick tôt dans le match, mais le but a vite été refusé puisque l’attaquant québécois avait fait dévier la rondelle plus haut que la hauteur permise avant de marquer sur son propre retour.

Evans a finalement donné les devants au Canadien avec 5 : 31 à faire au premier vingt. Il a marqué sur un retour après un tir de l’enclave de Josh Anderson.

Quick s’est racheté avec quelques beaux arrêts tôt en deuxième période contre Anderson, puis contre Tanner Pearson.

Le défenseur Braden Schneider a aidé son gardien en bloquant un tir à bout portant d’Anderson un peu plus tard.

Les Rangers se sont finalement mis en marche avec 8 : 51 à faire en deuxième période. Peu de temps après avoir été frustré par Montembeault en échappée, Kreider s’est vengé en battant le gardien du Canadien sur un tir sur réception plus ou moins réussi à partir de l’enclave.

Cuylle a donné les devants aux Rangers 1 : 18 plus tard. Posté à l’embouchure du filet, il a fait dévier une remise de Ryan Lindgren dans l’ouverture.

Zibanejad a profité de l’élan des Rangers pour marquer en infériorité numérique avec 5 : 17 à faire à la période. Il a fait mouche grâce à un puissant tir sur réception.

L’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, a contesté le but, croyant que Kreider avait nui au travail de Montembeault avec son bâton. Les responsables vidéo de la LNH en ont décidé autrement. Le but a été accordé et le Canadien a été puni pour avoir retardé la rencontre.

Les Rangers ont profité de leur avantage numérique pour ajouter un quatrième but 36 secondes plus tard. Kreider a habilement fait dévier un tir de la ligne bleue d’Artemi Panarin dans l’objectif.

Slafkovsky a permis au Canadien de s’accrocher à un mince espoir en déjouant Quick avec 3 : 30 à écouler au deuxième engagement. Il a marqué grâce à un bon tir des poignets après que Cole Caufield eut intercepté une passe en sortie de zone des Rangers.

Les Rangers n’ont pas ralenti le rythme en troisième période. Trocheck a marqué après 4 : 23 de jeu.

Caufield a répliqué en avantage numérique à 6 : 53, quand la rondelle a dévié contre la bande puis l’arrière de la jambière droite de Quick avant de franchir la ligne des buts. Mais Kreider a complété son tour du chapeau 66 secondes plus tard, sur une remise de Zibanejad lors d’une attaque à deux contre un.

Kakko a profité d’une chute de Kaiden Guhle pour charger le filet et s’inscrire au pointage à 9 : 56. Caufield est revenu à la charge à 11 : 27, marquant à partir de l’enclave grâce à un tir précis.

Le Canadien a obtenu un avantage numérique en fin de rencontre, mais il a été incapable de rendre les choses un peu plus intéressantes.