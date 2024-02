Jamais, depuis qu’il joue hockey, Brendan Gallagher n’avait été suspendu. Après avoir réfléchi pendant cinq matchs, punition imposée par la LNH à la suite d’un coup à la tête qu’il a donné à Adam Pelech, il assure qu’on ne l’y reprendra plus.

« Je ne pense pas que ça se reproduira », a-t-il lancé, mercredi matin, après l’entraînement du Canadien.

Les coups vicieux, « ce n’est pas dans mon ADN », a-t-il rappelé. « Je ne suis pas ce type de joueur. [Cette suspension], ça m’est arrivé une fois dans ma vie. J’espère que ce sera tout. »

Le 25 janvier dernier, en troisième période d’un duel contre les Islanders de New York, Gallagher a écopé d’une punition majeure après avoir asséné un coup de coude à la tête d’Adam Pelech. Le défenseur venait de franchir sa ligne bleue et de se débarrasser de la rondelle lorsque l’impact a eu lieu.

Pelech, qui n’a jamais vu arriver son assaillant, est resté un long moment au sol et a quitté la rencontre. Gallagher, lui, a été expulsé sur-le-champ et son équipe a dû se défendre à court d’un homme pendant cinq minutes. Le Canadien, qui était alors en avance 3-1, a vu les Islanders marquer deux buts en avantage numérique pour égaler la marque.

En suspendant Gallagher pour cinq matchs, le département de la sécurité des joueurs de la LNH a retenu de la séquence qu’il s’agissait d’un coup direct à la tête, que le contact était évitable et que Pelech s’était blessé sur le jeu.

Voyez l’explication de la suspension de Brendan Gallagher

Sans légitimer son geste, l’attaquant a fourni sa version des faits.

« J’étais le dernier gars [en repli] et je voulais le diriger [Pelech] vers le centre de la glace. J’étais en mauvaise posture : si je ne fais pas un jeu, il fonce et il y a potentiellement une échappée. À la dernière seconde, j’ai décidé de le frapper et j’ai mal évalué mon angle. C’est arrivé vite et je l’ai frappé au mauvais endroit. Ce n’était aucunement intentionnel. […] Évidemment, je me sentais mal. »

Le vétéran de 31 affirme avoir communiqué avec Pelech après l’évènement. Il s’est aussi réjoui que son adversaire ait pu revenir au jeu rapidement – il a néanmoins raté une rencontre en raison d’une blessure au « haut du corps ».

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Adam Pelech après le coup de Brendan Gallagher

A priori, il se serait attendu à une suspension semblable à celle qu’a reçue Charlie McAvoy (quatre matchs), des Bruins de Boston, plus tôt cette saison, aussi en raison d’un coup asséné à la tête. « J’ai eu un match de plus, a noté Gallagher. C’est ce que c’est. Quand ça arrive, tu composes avec la décision. Je suis content que ce soit fini. »

« J’ai purgé ma peine et j’ai hâte de revenir », a-t-il conclu.

On s’attend à ce qu’il renoue avec l’action ce jeudi, lorsque le Tricolore visitera les Rangers à New York. Puisque la suspension de Gallagher s’est amorcée avant la semaine de congé de l’équipe, cela fera trois semaines qu’il n’a pas joué.

Depuis le début de la saison, il a amassé 16 points, dont 8 buts, en 48 matchs. Il présente en outre un différentiel de -21, le pire de l’équipe.