Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Anton Lundell marque deux buts dans un gain des Panthers

Anton Lundell a marqué deux buts et les Panthers de la Floride ont défait les Penguins de Pittsburgh 5-2, mercredi soir.

Matthew Tkachuk a ajouté un but et deux mentions d’assistance pour les Panthers, qui ont accentué à neuf leur record du plus de victoires consécutives à l’étranger.

Aaron Ekblad et Jonah Gadjovich ont aussi fait mouche dans la victoire alors qu’Evan Rodrigues a atteint le plateau des 200 points en carrière grâce à deux mentions d’aide.

À son cinquième départ d’affilée, le Russe Sergei Bobrovsky a repoussé 25 rondelles.

Jake Guentzel et John Ludvig, avec son premier but en carrière dans la LNH, ont touché la cible pour les Penguins, qui ont encaissé un troisième revers de suite. Tristan Jarry a effectué 18 arrêts.

Les Panthers présentent un dossier de 16-3-2 depuis le 23 décembre, s’approchant ainsi des Bruins de Boston et du premier rang de la section Atlantique.

Will Graves, Associated Press