Lisez les comptes rendus des parties disputées mardi soir dans la LNH.

Mitch Marner et John Tavares étaient absents du côté torontois (une décision de dernière minute, ni l’un ni l’autre ne se sentant assez bien pour jouer).

Bobby McMann a réussi un tour du chapeau et les Maple Leafs de Toronto ont gagné 4-1 face aux Blues de St. Louis, mardi.

Luukkonen effectue 33 arrêts dans une victoire de 7-0 des Sabres contre les Kings

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Ukko-Pekka Luukkonen a repoussé 33 tirs.

Ukko-Pekka Luukkonen a repoussé les 33 tirs dirigés vers lui pour signer son quatrième blanchissage en carrière et les Sabres de Buffalo ont vaincu les Kings de Los Angeles 7-0, mardi.

Les quatre jeux blancs de Luukkonen sont survenus cette saison. Le Finlandais est ainsi devenu le premier gardien des Sabres depuis Ryan Miller, en 2011-12, à blanchir quatre fois ses adversaires au cours d’une seule campagne.

Jordan Greenway a réussi un doublé, aidant les Sabres à mettre un terme à une séquence de trois revers à domicile. Rasmus Dahlin, JJ Peterka et Alex Tuch ont également contribué à cette victoire avec des récoltes d’un but et une aide chacun.

Kyle Okposo et Zach Benson ont été les autres buteurs des favoris locaux, qui ont inscrit le premier but d’un match pour la première fois en huit rencontres.

David Rittich a cédé cinq fois sur 17 lancers en 40 minutes pour les Kings, qui avaient amorcé la journée au deuxième rang pour le moins de buts alloués avec 127. En relève, Cam Talbot a permis deux buts sur sept tirs.

Les Kings avaient vaincu les Oilers d’Edmonton 4-0, samedi, lors du premier match de l’entraîneur-chef par intérim Jim Hiller à la barre du club.

John Wawrow, Associated Press