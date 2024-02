(Montréal) L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Martin St-Louis, dit souvent que la perfection est impossible dans la LNH.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Il a lui-même admis que la performance de sa troupe, mardi soir au Centre Bell, était « l’une des plus complètes que nous pouvons jouer comme équipe ».

Nick Suzuki a inscrit deux buts et une aide, Juraj Slafkovsky a connu un premier match de trois points dans la LNH en amassant un but et deux aides et ils ont propulsé le Tricolore vers une victoire de 5-0 face aux Ducks d’Anaheim.

Bien que l’adversaire était faible – et affaiblie par les absences des attaquants Trevor Zegras et Alex Killorn –, le Canadien n’est pas tombé dans le piège de le laisser croire à ses chances de l’emporter.

« Nous étions engagés des deux bords de la glace, a dit St-Louis. Nous prenions des décisions matures, même avec une avance de trois buts. C’était agréable pour l’entraîneur. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Juraj Slafkovsky devant le gardien Lukas Dostal

Suzuki a récolté au moins un point dans un huitième match d’affilée. Il a inscrit sept buts et sept aides au cours de cette séquence.

Pour sa part, Slafkovsky a amassé au moins un point dans un sixième match de suite (cinq buts, quatre aides), égalant le record du Canadien pour un joueur âgé de moins de 20 ans. Il partage la marque avec Doug Wickenheiser, qui l’avait établie lors de la saison 1980-81.

« C’est super de voir comment les choses fonctionnent pour nous présentement, a dit Slafkovsky. Je souhaite que ça continue de la sorte. Nous avons tellement de plaisir présentement et nous continuons à nous améliorer de match en match. »

Jake Evans et Brandon Gignac, avec son premier but dans la LNH, ont aussi touché la cible pour le Canadien (22-23-8). Cayden Primeau a repoussé 13 lancers et a été crédité d’un premier blanchissage en carrière dans la LNH.

« Dès le début du match, nous étions pas mal en contrôle du match, a dit Suzuki. Tous les trios faisaient de bonnes choses. Je pense que ça se reflète au niveau des tirs, du temps en zone offensive, des chances. Tout le monde a bien joué. »

Lukas Dostal a réalisé 33 arrêts devant le filet des Ducks (18-32-2), qui avaient gagné deux de leurs trois matchs précédents.

Le défenseur Cam Fowler a résumé leur performance en un mot : « terrible », a-t-il dit.

Le défenseur Arber Xhekaj était de retour dans la formation du Canadien à la place de Jordan Harris, blessé au haut du corps dimanche face aux Blues de St. Louis. Kaiden Guhle était à son poste après une frayeur tard dans la même rencontre.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand il rendra visite aux Rangers de New York.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Cole Caufield

Un sans faute

La première période n’a pas été particulièrement animée, mais le Canadien a menacé en avantage numérique.

Joshua Roy a atteint la barre transversale tard dans la période pour le Canadien.

Quelques instants plus tard à l’autre bout de la patinoire, Ross Johnston a atteint deux fois les tiges rouges – une fois sur un tir, l’autre fois en déviant un lancer de Radko Gudas.

Le Canadien a finalement ouvert la marque après 1 : 43 de jeu en deuxième période. Evans a mis fin à une disette de 24 matchs sans marquer en complétant un bel échange avec Tanner Pearson lors d’une attaque à deux contre un.

Suzuki a ensuite inscrit son premier but de la période à 9 : 37, faisant dévier une remise de Slafkovsky dans l’ouverture lors d’une autre attaque à deux contre un.

Ce but permettait à Suzuki de devancer Cole Caufield au premier rang des buteurs du Canadien cette saison, avec 18.

Le capitaine du Tricolore est revenu à la charge avec 3 : 00 à faire au deuxième vingt, en avantage numérique. Suzuki a de nouveau profité d’une passe de Slafkovsky pour marquer dans une cage béante.

Le Canadien a eu l’avantage 17-3 au chapitre des tirs au but en deuxième période. Les Ducks n’avaient que neuf lancers au filet au compteur après 40 minutes de jeu.

Suzuki s’est finalement fait le complice de Slafkovsky quand le Slovaque âgé de 19 ans a marqué en avantage numérique à 7 : 26 du dernier tiers.

Gignac s’est joint à la fête avec 2 : 45 à faire, au terme d’une attaque à deux contre le gardien avec Guhle.

Ils ont dit

« C’est agréable d’être récompensé, mais les gars ont tellement bien joué ce soir, a dit Cayden Primeau. Je pense que les tirs au but reflètent bien le match. »

« J’avais des frissons au banc, a dit Brandon Gignac au sujet de la réaction de la foule après son but. De faire ça au Centre Bell, dans une victoire, c’est un autre moment magique et j’en accumule beaucoup ces temps-ci. »