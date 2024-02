(Montréal) Le joueur de centre du Canadien de Montréal Nick Suzuki a été nommé la troisième étoile de la semaine dans la LNH, lundi.

La Presse Canadienne

Le gardien des Flames de Calgary Jacob Markstrom et le gardien des Panthers de la Floride Sergei Bobrovsky ont été les deux premières, dans l’ordre.

Suzuki a participé à six des neuf buts du Tricolore en trois matchs la semaine dernière, dominant d’ailleurs la LNH avec six points (4-2) pendant cette séquence. De plus, il connaît actuellement une séquence de sept matchs avec au moins un point.

Il a réussi sa deuxième performance de trois points (deux buts, une passe) de la saison dans un gain de 5-2 contre les Capitals de Washington le 6 février. Suzuki a ensuite amassé deux points (un but, une aide) dans un revers de 3-2 contre les Stars de Dallas le 10 février, avant d’inscrire l’un des deux buts du Bleu-blanc-rouge dans une défaite de 7-2 contre les Blues de St. Louis le 11 février.

Âgé de 24 ans, Suzuki est le meneur du CH avec 48 points (17 buts, 31 mentions d’aide) en 52 parties cette saison.

Par ailleurs, Markstrom a conduit les Flames vers trois victoires consécutives à l’étranger, affichant au passage une moyenne de buts alloués de 2,00 et un taux d’efficacité de ,939. Les Flames (25-22-5, 55 points) se sont ainsi approchés à trois points de la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association Ouest.

De son côté, Bobrovsky a repoussé 56 des 58 tirs dirigés vers lui la semaine dernière, compilant un dossier de 2-0-0, une moyenne de 1,00, un taux d’efficacité de ,966 et un blanchissage. Il a du même coup propulsé les Panthers (33-15-4, 70 points) à trois points du premier rang de la section Atlantique.