Lisez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Après une période sans but et comprenant quelques arrêts spectaculaires de Markstrom, Cuylle a finalement brisé l’égalité alors qu’il restait 7 : 29 à écouler au deuxième engagement. Il a glissé la rondelle dans le filet pour son neuvième but de la campagne.

Will Cuylle et Jimmy Vesey ont touché la cible pour les Rangers, qui montrent un dossier de 6-1-1 à leurs huit dernières sorties. Shesterkin a enregistré un 12 e blanchissage en carrière dans la LNH.

Igor Shesterkin a stoppé 30 lancers et les Rangers de New York ont blanchi les Flames de Calgary 2-0, lundi soir.

Les Devils battent le Kraken 3-1

PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS Tomas Tatar et Jack Hughes

L’attaquant étoile Jack Hughes a marqué un but et ajouté une aide, le gardien Nico Daws a réalisé 27 arrêts et les Devils du New Jersey ont infligé au Kraken de Seattle une troisième défaite consécutive, 3-1 lundi soir.

Pour Hughes, il s’agissait de ses premiers points depuis qu’il s’était blessé tôt en janvier.

Tyler Toffoli et Dawson Mercer ont marqué les autres buts des Devils, qui ont balayé leur série de deux rencontres face au Kraken.

Lors de leurs dernières parties, les Devils n’ont concédé qu’un but en temps réglementaire. Samedi, ils avaient subi une défaite de 1-0 contre les Hurricanes de la Caroline.

Le défenseur Will Borgen a touché la cible à mi-chemin de la troisième période pour priver Daws d’un premier blanchissage en carrière, et empêcher les Devils d’en récolter un premier cette saison.

À l’autre extrémité, Joey Daccord a gardé le Kraken dans le match en bloquant 34 rondelles.

Les Devils menaient 1-0 au moment d’amorcer la deuxième période quand Hughes et Mercer ont marqué pendant les cinq premières minutes de jeu.

Hughes, qui avait raté 11 matchs après avoir subi une blessure au haut du corps le 5 janvier contre les Blackhawks de Chicago, a dirigé un tir d’un angle fermé qui a donné contre le masque de Daccord avant d’entrer dans le filet, après 48 secondes de jeu.

Mercer a enchaîné en s’emparant du retour d’un tir de Timo Meier pour son 15e but de la saison.

Tom Canavan, Associated Press