(Montréal) Le gardien Jake Allen a connu une bien mauvaise sortie contre son ancienne équipe.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Allen a cédé deux fois sur les trois premiers tirs dirigés vers lui et les Blues de St. Louis ont filé vers une victoire de 7-2 contre le Canadien de Montréal, dimanche après-midi au Centre Bell.

Le Canadien n’a que deux victoires à ses huit derniers matchs (2-5-1). Il a porté sa fiche à 1-9-0 quand il dispute un deuxième match en autant de jours.

Allen n’a pas aidé la cause du Tricolore. Il a paru faible sur plusieurs buts des Blues marqués sur des tirs de longues distances.

Ses coéquipiers ne l’ont pas aidé non plus en écopant plusieurs punitions bêtes. Les Blues ont été 3-en-5 en avantage numérique.

Nick Suzuki et Joel Armia ont marqué pour le Canadien (21-23-8). Allen a repoussé 29 tirs.

Cole Caufield a été blanchi de la feuille de pointage et a donc vu sa séquence de matchs consécutifs avec au moins un point être stoppée à 11.

Robert Thomas a amassé un but et deux aides, tandis que Jake Neighbours a obtenu un but et une aide pour les Blues (28-21-2), qui ont gagné sept de leurs huit derniers matchs. Jordan Kyrou, deux fois, Alexey Toropchenko, Nathan Walker et Colton Parayko ont aussi touché la cible.

Torey Krug a amassé quatre mentions d’aide et Jordan Binnington a réalisé 30 arrêts.

Le Canadien a perdu les services du défenseur Jordan Harris en première période. Il a perdu l’équilibre derrière son filet tout juste avant que Samuel Blais le plaque dans le dos.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Jordan Harris a quitté le match après avoir été frappé par Samuel Blais.

Harris, qui remplaçait Arber Xhekaj dans la formation, a eu besoin d’aide pour retraiter vers le vestiaire et était coupé sous la bouche. Il n’est pas revenu au jeu et le Canadien a simplement indiqué qu’il avait subi une blessure au haut du corps.

Blais a écopé une punition majeure pour avoir donné de la bande et une inconduite de partie.

Le défenseur Kaiden Guhle a aussi été ébranlé en fin de rencontre par une mise en échec de Marco Scandella.

Rappelé samedi soir du Rocket de Laval, l’attaquant Joshua Roy disputait un septième match avec le Canadien cette saison. Il remplaçait Rafaël Harvey-Pinard, qui s’est blessé lors d’une collision avec son coéquipier Joel Armia en deuxième période de l’éventuelle défaite de 3-2 du Canadien face aux Stars de Dallas, samedi.

Le Canadien jouera son prochain match mardi, quand il accueillera les Ducks d’Anaheim au Centre Bell.

Rapidement la fin

Toropchenko a lancé le bal après seulement 25 secondes de jeu. Il a habilement débordé le défenseur Jayden Struble avant de contourner Allen et de glisser le disque dans l’ouverture.

Parayko est revenu à la charge à 5 : 05, quand son tir à partir de la ligne bleue a trompé la vigilance d’Allen.

Après plusieurs minutes laborieuses en avantage numérique pendant la punition majeure contre Blais, le Tricolore a touché la cible quelques secondes après le retour à forces égales, à 10 : 23. Suzuki a fait mouche à la suite d’une passe transversale de Juraj Slafkovsky.

Kyrou a restauré l’avance de deux buts des Blues avec 4 : 40 à faire au premier vingt, en avantage numérique. Il a profité d’un retour après un long tir de Thomas que n’a pas maîtrisé Allen.

Le Canadien a menacé durant un avantage numérique tôt en deuxième période, mais Binnington a fermé la porte. Sinon, l’engagement a été peu animé.

Walker a porté la marque à 4-1 en faveur des visiteurs avec 2 : 11 à faire à la période. Il a surpris Allen grâce à un lancer à contre-courant à partir de l’enclave.

Thomas a profité de la générosité d’Allen pour marquer en avantage numérique après 31 secondes de jeu en troisième période.

Armia a répliqué pour le Canadien à 3 : 06, quand un tir de David Savard l’a effleuré avant d’aboutir dans l’objectif.

Neighbours a profité de l’indiscipline du Tricolore pour ajouter un autre but en avantage numérique, à 7 : 14.

Allen a concédé un autre but à Kyrou avec 4 : 27 à faire. L’attaquant des Blues a raté la cible, mais le rebond de la rampe a donné contre Allen avant de franchir la ligne des buts.

Michael Pezzetta a marqué pour le Canadien avec 60 secondes à faire à la rencontre, mais le but a été annulé puisque Johnathan Kovacevic a engagé un combat avec Neighbours tout juste avant le but.