J.T. Miller (9) célèbre son but marqué en prolongation.

(Washington) J. T. Miller a marqué avec 4,8 secondes à écouler en prolongation et les Canucks de Vancouver ont mis un terme à leur série de deux défaites en défaisant les Capitals de Washington 3-2, dimanche.

Conor Garland et Nils Hoglander ont également touché la cible pour les Canucks, qui sont installés au premier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH). Thatcher Demko a effectué 32 arrêts.

Alex Ovechkin a marqué un but dans un cinquième match de suite pour les Capitals, qui ont malgré tout perdu six de leurs sept dernières parties. Le capitaine compte 13 filets cette saison et 835 en carrière, à 60 de battre le record de Wayne Gretzky.

Nic Dowd a été l’autre buteur des favoris locaux. Darcy Kuemper a repoussé 28 rondelles dans la défaite.

Les Capitals pourraient se départir de quelques joueurs d’ici la date limite des transactions. L’ancien gardien du Canadien de Montréal Charlie Lindgren, de même que le Québécois Anthony Mantha et Joel Edmundson, pourraient changer d’adresse.