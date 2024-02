Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Kyle Okposo a été crédité de son 10 e but de la saison quelques instants plus tôt lorsque le dégagement du défenseur des Blues Matthew Kessel a ricoché sur le patin de son coéquipier Oskar Sundqvist pour se retrouver au fond du filet.

Jordan Kyrou a marqué le but décisif à 4 : 32 de la deuxième période. Les Blues, qui ont été blanchis 1-0 par les Blue Jackets de Columbus avant le congé, ont remporté six de leurs sept derniers matchs.

Weegar a inscrit le premier et le troisième but de la rencontre, aidant le club de l’Alberta à se donner un coussin de trois buts. Coleman et lui ont ensuite placé la rondelle dans une cage déserte.

Jake Walman tranche en prolongation pour les Red Wings, qui défont les Canucks 4-3

PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS Jake Walman (96)

Jake Walman a marqué lors d’un tir de pénalité après 23 secondes de jeu en prolongation et les Red Wings de Detroit ont effacé un déficit de deux buts pour vaincre les Canucks de Vancouver 4-3, samedi.

Walman a obtenu un tir de pénalité lorsque Quinn Hughes lui a donné un coup de bâton pendant qu’il s’amenait en échappée.

Lucas Raymond, Daniel Sprong et Michael Rasmussen ont également fait bouger les cordages pour les Red Wings, qui disputaient un premier match depuis la pause du Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey.

Patrick Kane, qui a raté les sept derniers matchs de son équipe en raison d’une blessure au bas du corps, a récolté une mention d’aide à son 1200e match en carrière.

Alex Lyon a bloqué 28 tirs.

Filip Hronek et Elias Pettersson ont chacun amassé un but et deux aides pour les Canucks. Nils Hoglander a marqué l’autre but des Canucks, qui avaient vu leur séquence de 12 matchs avec au moins un point prendre fin jeudi en vertu d’une défaite de 4-0 contre Bruins de Boston.

Casey DeSmith a effectué 24 arrêts.

Le défenseur des Canucks Nikita Zadorov a écopé d’une pénalité de match et d’une inconduite de partie après avoir frappé Raymond à la tête en deuxième période.

Dana Gauruder, Associated Press