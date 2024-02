(Montréal) Le Canadien de Montréal a mal amorcé son traditionnel week-end du Super Bowl en subissant une défaite de 3-2 face aux Stars de Dallas samedi après-midi au Centre Bell.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Consultez le sommaire du match

En plus de subir ce revers, le Canadien a complété ce match sans l’attaquant Rafaël Harvey-Pinard, blessé au bas du corps tôt en deuxième période.

Nick Suzuki (16e) et Juraj Slafkovsky (10e) ont réussi à tromper la vigilance de Jake Oettinger, qui n’a fait face qu’à 20 tirs. Suzuki a aussi obtenu une mention d’aide et le défenseur Mike Matheson a participé aux deux buts du Tricolore.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Juraj Slafkovsky a réduit la marque en fin de 2e période.

Tyler Seguin (2-0), Mason Marchment (0-2) et Matt Duchene (0-2) ont été les piliers offensifs des Stars, qui ont amassé 39 tirs en direction de Samuel Montembeault.

Le défenseur Thomas Harley a inscrit l’autre filet des Stars.

Le Canadien complétera son traditionnel du week-end du Super Bowl en accueillant les Blues de St. Louis, dimanche, également à 13 h.

Des gardiens alertes

Les cinq premières minutes du match ont permis aux deux équipes de déployer leur avantage numérique respectif, et il a fallu que les gardiens soient vigilants pour empêcher le club rival à s’inscrire au tableau indicateur.

Montembeault a été le premier à se mettre en évidence pendant que Tanner Pearson se trouvait au cachot dès la première minute de jeu.

Étendu de tout son long, le gardien du Tricolore a utilisé son bloqueur pour ramener vers lui la rondelle, dont une partie dépassait légèrement la ligne des buts, pour priver Joe Pavelski d’un 20e but cette saison.

Environ trois minutes plus tard, pendant une punition à Ryan Suter, ç’a été au tour d’Oettinger de se distinguer face à des tirs de qualité d’Alex Newhook et de Slafkovsky.

Ce furent les seuls moments de stress pour les deux portiers lors de cette première période, qui s’est déroulée sans trop d’interruption.

De l’action, des buts et une blessure

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Josh Anderson met en échec un joueur des Stars.

Les cinq premières minutes de la deuxième période ont également produit de l’action… et trois buts, dont deux par les visiteurs.

Et aussi une blessure d’apparence sérieuse à Harvey-Pinard.

Suzuki a ouvert la marque dès la 38e seconde de jeu, grâce à un tir précis dans la partie supérieure gauche du filet, après avoir récupéré une très longue passe lobée de Caufield.

Avec cette passe, Caufield obtenait un point dans un 11e match de suite.

Quelque trois minutes plus tard, après un revirement du Canadien en zone neutre, Harley s’est retrouvé seul dans l’enclave et a battu Montembeault d’un tir entre les jambières du gardien montréalais.

À peine quelques secondes plus tôt, Harvey-Pinard est entré en collision avec Joel Armia au centre de la patinoire et sa jambe droite a semblé prendre le plus dur du choc. Il est rentré au vestiaire avec l’aide de membres du personnel de l’équipe et n’est pas revenu au jeu.

Seulement 24 secondes, après le but de Harley, Seguin a marqué son premier de l’après-midi avant d’en ajouter un deuxième à 17 : 45.

Slafkovsky a ramené le Canadien à un but des Stars avant la fin du deuxième vingt, mais malgré deux supériorités numériques en première moitié de la troisième période, le Tricolore n’a pas réussi à obtenir le filet égalisateur.

En fait, le Canadien a possiblement eu ses meilleures chances d’égaler le score lors d’une double mineure à Jake Evans, tard au troisième vingt.

Matheson, qui avait reçu une belle passe de Brandon Gignac, a d’abord été frustré par Oettinger. Un peu plus tard, Armia s’est présenté seul devant le gardien des Stars, mais son tir a raté l’objectif.