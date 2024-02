PHOTO STEVEN SENNE, ASSOCIATED PRESS

Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Victoire écrasante des Bruins à la maison Brad Marchand et Danton Heinen ont marqué en désavantage numérique et les Bruins de Boston ont blanchi les Canucks de Vancouver 4-0, jeudi soir. Linus Ullmark a réalisé 17 arrêts pour obtenir un premier jeu blanc cette saison. Morgan Geekie et Pavel Zacha ont aussi enfilé l’aiguille pour les Bruins, qui se sont ressaisis après avoir subi un revers de 4-1 aux mains des Flames de Calgary, mardi soir. Charlie Coyle a préparé les deux buts en désavantage numérique des siens. Il s’agissait d’une huitième victoire en 10 matchs pour les Bruins, qui ont rejoint les Canucks au sommet du classement général de la LNH avec 73 points. Lors de la dernière saison, les Bruins ont gagné le trophée des Présidents avec 135 points et 65 victoires, deux records de la LNH. Ils ont cependant été éliminés au premier tour des séries par les Panthers de la Floride. Thatcher Demko a repoussé 21 rondelles pour les Canucks, qui ont vu leur séquence de neuf victoires prendre fin. La formation de Vancouver avait gagné 10 de ses 12 dernières sorties, alors que ses deux revers étaient survenus après le temps réglementaire. Ken Powtak, Associated Press

Les Flames gagnent un troisième match de suite PHOTO JOHN JONES, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON La belle séquence des Flames survient après une série de quatre défaites. Connor Zary a inscrit un 12e but et les Flames de Calgary ont mérité un troisième gain de suite, jeudi, l’emportant 5-3 contre les Devils du New Jersey. Mikael Backlund, Kevin Rooney, Andrei Kuzmenko et Andrew Mangiapane ont réussi les autres buts des Flames, tandis que Jacob Markstrom a fait 37 arrêts. Noah Hanifin a fourni deux passes pour Calgary. La belle séquence du club survient après une série de quatre défaites. Ondrej Palat a marqué deux fois pour les Devils. Nico Hischier a été l’autre buteur. Jesper Bratt a pris part à tous les filets des siens, tandis que Vitek Vanecek a bloqué 25 tirs. Jack Hughes revenait au jeu après une absence de 11 matchs, résultat d’une blessure dans le haut du corps. Jonathan Huberdeau, des Flames, en était à un 800e match dans la LNH. Le hockeyeur de 30 ans de Saint-Jérôme a été choisi troisième au total en 2011, par la Floride. Les Panthers l’ont envoyé à Calgary en juillet 2022. Les Flames vont rendre visite aux Islanders samedi, à partir de 13 h. Associated Press

Martin Necas réussit un tour du chapeau dans un gain de 5-2 face à l’Avalanche PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS Martin Necas (88) célèbre la victoire de son équipe à la fin du match. Martin Necas a réussi les trois premiers buts du match, jeudi, guidant les Hurricanes de la Caroline vers un gain de 5-2 face à l’Avalanche du Colorado. Necas a complété le triplé en 16 : 51, au premier tiers. Il totalise 16 buts cette saison, dont sept lors des sept derniers matchs. Michael Bunting et Seth Jarvis ont signé les autres buts de la Caroline, tandis que Teuvo Teravainen a fourni trois passes. Zach Parise et Samuel Girard ont fait mouche à cinq secondes d’intervalle, tard en première période. Alexandar Georgiev a stoppé 22 tirs pour l’Avalanche, qui perdait un troisième match de suite. Associated Press

Travis Konecny propulse les Flyers vers une victoire de 4-1 aux dépens des Jets PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS Travis Konecny (11) a réussi un tour du chapeau. Travis Konecny a réussi un tour du chapeau à la Gordie Howe pour guider les Flyers de Philadelphie vers une victoire de 4-1 aux dépens des Jets de Winnipeg, jeudi soir. Morgan Frost et Ryan Poehling ont tous les deux amassé un but et une aide pour les Flyers, qui ont gagné leurs deux parties depuis le retour de la pause du match des étoiles. Tyson Foerster a également fait mouche alors que Samuel Ersson a bloqué 28 lancers pour une des équipes les plus surprenantes de la section Métropolitaine cette saison. Ersson est devenu le gardien numéro un des Flyers après que le gardien Carter Hart eut quitté l’équipe en raison d’une accusation d’agression sexuelle. Kyle Connor a marqué pour les Jets, qui ont perdu leurs cinq derniers matchs. Ils ont glissé au troisième échelon de la section Centrale. Laurent Brossoit a conclu le match avec 17 arrêts. Konecny a lancé le bal en laissant tomber les gants avec Neal Pionk, après seulement 6 : 03 de jeu en première période. Il a ensuite donné les devants 2-0 aux Flyers avant d’obtenir une assistance sur le filet de Frost. Aaron Bracy, Associated Press

Les Panthers l’emportent 4-2 contre les Capitals PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS Ryan Lomberg a inscrit le but gagnant en trosième période. Ryan Lomberg a dénoué l’impasse alors qu’il restait 6 : 52 à écouler et les Panthers de la Floride ont vaincu les Capitals de Washington 4-2, jeudi soir. Lomberg a inscrit son troisième but de la saison et son premier depuis le 14 novembre, mettant fin à une disette de 31 matchs. Il a permis aux Panthers de signer une cinquième victoire à leurs six dernières sorties. Matthew Tkachuk, qui a ajouté deux aides, Sam Reinhart et Eetu Luostarinen ont aussi fait bouger les cordages pour les Panthers. Sergei Bobrovsky a stoppé 21 tirs. L’entraîneur-chef des Panthers, Paul Maurice, a obtenu une 849e victoire en carrière, égalant Ken Hitchcock pour le cinquième rang de l’histoire de la LNH. Alex Ovechkin a réussi le 833e but de sa carrière alors qu’Anthony Mantha a aussi enfilé l’aiguille pour les Capitals. Darcy Kuemper a réalisé 37 arrêts. Ovechkin a touché la cible lors de ses trois derniers matchs, après avoir mis un terme à une disette de huit parties sans but, le 27 janvier. Colby Guy, Associated Press

Barzal et Horvat se distinguent dans une victoire des Islanders PHOTO DENNIS SCHNEIDLER, USA TODAY SPORTS Ryan Pulock (6), Bo Horvat (14) et Mathew Barzal (13) Mathew Barzal et Bo Horvat ont chacun amassé un but et une passe, jeudi, aidant les Islanders de New York à gagner 6-2 aux dépens du Lightning de Tampa Bay. Noah Dobson, Kyle Palmieri, Ryan Pulock et Casey Cizikas ont réussi les autres buts des Islanders. L’équipe entamait un séjour de quatre matchs à la maison qui va culminer avec un affrontement face aux Rangers au MetLife Stadium, le 18 février. Ilya Sorokin a fait 16 arrêts, obtenant un 16e gain cette saison. Nikita Kucherov et Brandon Hagel ont riposté pour le Lightning. Kucherov domine les siens avec 33 filets. Jonas Johansson a bloqué 18 tirs. Associated Press