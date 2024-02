Lisez les comptes rendus des parties disputées mardi dans la LNH.

W.g. Ramirez, Associated Press

Chez les Oilers, Connor McDavid a inscrit un 21 e but et Stuart Skinner a fait 23 arrêts.

Karlsson a inscrit le but d’assurance dans un filet désert, avec 34 secondes au cadran.

Nicolas Roy et William Karlsson ont aussi marqué pour Vegas.

Stephenson a récolté son neuvième but de la saison avec un tir du cercle droit, à la suite d’une passe de Jonathan Marchessault.

Chandler Stephenson a réussi le but déterminant, Adin Hill a fait 30 arrêts et les Golden Knights de Vegas ont stoppé une série de 16 victoires des Oilers d’Edmonton en l’emportant 3-1, mardi.

Colby Guy, Associated Press

Chez les Panthers, Carter Verhaeghe a fait mouche et Anthony Stolarz a bloqué 23 tirs.

Noah Cates a réussi le but déterminant à 2 : 36 au troisième tiers, mardi, guidant les Flyers de Philadelphie vers un gain de 2-1 aux dépens des Panthers de la Floride.

Un premier gain en six matchs pour les Flyers

Bob Sutton, Associated Press

Le but d’Aho est survenu 62 secondes après le deuxième de Lindholm, également en avantage numérique.

Le but de Martinook, inscrit lors d’un avantage numérique, avait donné l’avance aux Hurricanes en première période.

Le premier but de Lindholm a été marqué avec 2 : 37 à jouer à la première période, lorsqu’il a fait dévier un tir frappé de Hughes. Il a ajouté son 11 e de la saison au deuxième vingt en faisant dévier une autre offrande de Hughes, le meneur parmi les défenseurs de la LNH avec 64 points.

Jordan Martinook et Sebastian Aho ont offert la réplique des Hurricanes, qui ont perdu après avoir récolté trois victoires consécutives. À son premier match avec les Hurricanes depuis le 11 janvier, Pyotr Kochetkov a bloqué 16 tirs.

Le défenseur Quinn Hughes et l’attaquant Brock Boeser ont obtenu deux aides chacun. Le gardien Thatcher Demko a stoppé 22 rondelles, dont 12 en troisième période.

Miller a inscrit son 22 e de la saison, le seul but du match à forces égales, après quatre minutes de jeu au troisième vingt.

Lindholm, un vétéran joueur de centre qui a entamé sa carrière avec les Hurricanes, a touché la cible en première période et au deuxième vingt. La prestation de Lindholm a aidé les Canucks à récolter un point au classement dans un 12 e match d’affilée.

Elias Lindholm a marqué deux buts en avantage numérique dans des circonstances similaires à son premier match avec les Canucks de Vancouver et J. T. Miller a ajouté le filet victorieux dans un gain de 3-2 contre les Hurricanes de la Caroline, mardi soir.

Doug Alden, Associated Press

Les Flames seront au New Jersey, tandis que les Bruins vont recevoir les Canucks de Vancouver.

Connor Zary et Noah Hanifin ont inscrit les autres filets des Flames, tandis que Nazem Kadri a été complice de trois buts.

Jonathan Huberdeau a récolté un but et deux mentions d’aide.

Andrei Kuzmenko a marqué à son premier match avec les Flames et Calgary s’est imposé 4-1 aux dépens des Bruins de Boston, mardi.

PHOTO CHARLES KRUPA, ASSOCIATED PRESS

Dan Scifo, Associated Press

Du côté des Jets, leur meilleur pointeur Mark Scheifele était de retour après une absence de six matchs (bas du corps).

Les Penguins récoltaient plus d’un but en supériorité pour la première fois depuis le 18 décembre.

Rust et Carter ont marqué en avantage numérique.

Bryan Rust, Jeff Carter et Kris Letang ont trouvé le fond du filet.

Jarry domine la Ligue nationale avec six jeux blancs en 2023-24.

Tristan Jarry a stoppé 24 tirs et les Penguins de Pittsburgh ont défait les Jets de Winnipeg Jets 3-0, mardi.

Jake Oettinger bloque 47 tirs et les Stars arrachent un gain de 2-1 aux Sabres

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Jake Oettinger

Jake Oettinger a repoussé 47 tirs, Sam Steel a trouvé le fond du filet à mi-chemin de la deuxième période et les Stars de Dallas ont pris la mesure des Sabres de Buffalo par la marque de 2-1 mardi soir.

Matt Duchene a marqué l’autre but des Stars, qui ont célébré le 1300e match de Joe Pavelski dans la LNH et qui ont mérité une quatrième victoire de suite.

Pavelski, un joueur natif de l’État du Wisconsin âgé de 39 ans, est devenu le septième hockeyeur originaire des États-Unis à atteindre ce plateau, et le 69e dans l’histoire de la LNH.

Les Stars, qui entamaient une séquence de trois parties à l’étranger, ont porté leur fiche à 5-0-1 lors de leurs six dernières sorties, et à 9-2-1 dans leurs 12 dernières rencontres.

Tage Thompson a réussi l’unique but des Sabres, qui ont gaspillé une quatrième occasion, cette saison, d’inscrire un troisième gain d’affilée. Les Sabres n’ont pas gagné trois matchs consécutifs depuis leur dernière séquence du genre, entre les 6 et 10 avril la saison dernière.

Dans la défaite, Ukko-Pekka Luukkonen a réalisé 28 arrêts.

Duchene avait donné l’avance aux Stars à 3 : 58 de l’engagement initial, et la formation du Texas n’a jamais tiré de l’arrière malgré le fait que les Sabres menaient 32-12 au chapitre des tirs au but après 40 minutes, et 48-30 à la fin du match.

Steel a réussi le but victorieux avec 10 : 56 à écouler à la deuxième période, et un peu plus de trois minutes après le filet égalisateur de Thompson.

Ce but de Steel a suffi à Oettinger, qui a stoppé un tir de Casey Mittelstadt, décoché du cercle gauche de mise en jeu, avec 10 secondes à jouer au temps réglementaire.

Oettinger a porté son dossier à 6-2 à ses huit dernières parties depuis son retour après une absence de 12 matchs à cause d’une blessure au bas du corps.

John Wawrow, Associated Press