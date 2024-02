Nick Suzuki (14) et Rasmus Sandin (38)

Suzuki et Slafkovsky marquent deux buts

(Washington) Le Canadien a retrouvé de bonnes sensations à son retour au travail.

La Presse Canadienne

Nick Suzuki a marqué deux fois dans un intervalle de 57 secondes en première période et a aussi amassé une aide, Samuel Montembeault a stoppé 36 tirs et le club de hockey montréalais a vaincu les Capitals de Washington 5-2, mardi au Capital One Arena.

Les deux équipes ont paru rouillées par moments, alors qu’elles reprenaient le collier après leur semaine de congé associée à la présentation du match des étoiles de la LNH.

Le Canadien a profité des largesses des Capitals pour prendre les commandes de la rencontre, avant de s’accrocher à une avance de trois buts.

Michael Pezzetta et Juraj Slafkovsky, deux fois, ont aussi marqué pour le Canadien (21-21-8). Mike Matheson a récolté deux aides.

Le gardien de but des Capitals de Washington Darcy Kuemper (35) fait un arrêt sur l'ailier droit des Canadiens de Montréal Cole Caufield.

Alex Ovechkin et Rasmus Sandin ont répliqué pour les Capitals (22-19-7), tandis que Dylan Strome a amassé deux aides. Charlie Lindgren a accordé trois buts sur neuf lancers avant de céder sa place à Darcy Kuemper après 13 : 07 de jeu. Kuemper a réalisé 15 arrêts.

Le Québécois Brandon Gignac disputait un premier match avec le Canadien, et un deuxième en carrière dans la LNH. Il remplaçait l’attaquant Sean Monahan, échangé vendredi aux Jets de Winnipeg.

À la ligne bleue, Jordan Harris a été laissé de côté, tandis qu’Arber Xhekaj était de retour dans la formation.

Le Canadien disputera ses deux prochains matchs en après-midi ce week-end. Il accueillera les Stars de Dallas samedi, puis sera l’hôte des Blues de St. Louis dimanche.

Départ idéal

Suzuki a frappé pour une première fois après 6 : 42 de jeu en première période. Il a profité d’une belle passe soulevée de Cole Caufield pour marquer grâce à un tir sur réception au terme d’une attaque à trois contre un.

Sur la séquence, Caufield récoltait un point dans un 10e match de suite.

Suzuki est revenu à la charge à 7 : 39. Arber Xhekaj a atteint le poteau sur un long lancer. La rondelle s’est ensuite dirigée vers Suzuki, qui a enfilé l’aiguille malgré l’angle difficile.

Pezzetta a ensuite mis fin à la soirée de travail de Lindgren en le déjouant avec 6 : 53 à faire au premier vingt. Rafaël Harvey-Pinard a mis la table avec une passe à partir de l’arrière du filet.

Michael Pezzetta (55) et Rafael Harvey-Pinard (49)

La deuxième période a été l’affaire des Capitals, qui ont eu l’avantage 16-5 au chapitre des tirs au but.

Ovechkin a finalement inscrit les siens au pointage après 6 : 03 de jeu. Il a inscrit son 10e but de la saison et son 832e en carrière, tirant dans un filet ouvert après une passe de Strome.

Le défenseur David Savard est venu à la rescousse de Montembeault durant un avantage numérique des Capitals à mi-chemin de la période médiane. Max Pacioretty croyait avoir une cage béante devant lui, mais Savard a bloqué le tir de l’ancien capitaine du Tricolore.

Montembeault a aussi permis au Canadien de retraiter au vestiaire avec une avance de deux buts grâce à quelques bons arrêts, notamment contre Nic Dowd et Martin Fehervary.

Slafkovsky a creusé l’écart à trois buts avec 8 : 41 à faire, alors que les équipes évoluaient à quatre contre quatre. Jake Evans a attiré deux rivaux, puis a rejoint le Slovaque âgé de 19 ans, qui a déjoué Kuemper grâce à un tir haut du côté de la mitaine.

Les Capitals ont toutefois répliqué 22 secondes plus tard. Sandin a battu Montembeault grâce à un puissant lancer sur réception.

Sandin a presque réduit l’écart à un seul but quelques instants plus tard. Montembeault a volé un but à Strome lors d’une attaque à trois contre deux, puis il a frustré le défenseur suédois sur le retour.

Slafkovsky est revenu à la charge avec 5 : 59 à écouler à la troisième période, durant un avantage numérique. Cette fois, il a déjoué Kuemper grâce à un tir sur réception tout autant puissant que précis.