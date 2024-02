(Calgary) L’ancienne gloire des Flames de Calgary Lanny McDonald a subi un incident cardiaque dimanche, à son retour du week-end du match des étoiles de la LNH à Toronto.

La Presse Canadienne

L’homme âgé de 70 ans a indiqué sur le compte Instagram des anciens joueurs des Flames lundi que deux infirmières qui se dirigeaient vers leur porte d’embarquement à l’aéroport international de Calgary ont volé à son secours.

McDonald a ajouté qu’il est reconnaissant envers les infirmières, ajoutant que « je leur dois la vie ».

Il a précisé qu’il se reposait à l’hôpital lundi après avoir reçu des soins des médecins et des infirmières, et qu’il avait déjà hâte au Super Bowl de dimanche entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco.

McDonald, qui est originaire de Hanna, en Alberta, a marqué 500 buts et totalisé 506 mentions d’aide en 1111 matchs en carrière dans la LNH avec les Maple Leafs de Toronto, les Rockies du Colorado et les Flames.

L’attaquant fut co-capitaine des Flames et leur meneur lorsqu’ils ont remporté la coupe Stanley, en 1989.

McDonald a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1992, et il a reçu l’Ordre du Canada en 2022.