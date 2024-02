Le Canadien Kent Hughes estime avoir obtenu le maximum pour Sean Monahan

Dans un monde idéal, Kent Hughes aurait obtenu un jeune joueur déjà repêché. Il a tâté le terrain et manifesté de l’intérêt pour certains espoirs talentueux, mais on lui a signifié que ce n’était pas possible. Dans ce contexte, obtenir un choix de premier tour au repêchage de 2024 en retour de Sean Monahan, « ça faisait notre affaire ».