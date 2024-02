Sean Monahan est désormais un membre des Jets de Winnipeg.

Les dominos n’ont pas mis de temps à tomber sur le marché des transactions. Après qu’Elias Lindholm eut été échangé des Flames de Calgary aux Canucks de Vancouver, mercredi soir, le joueur de centre le plus attrayant du circuit devenait de facto Monahan. Vendredi matin, le Tricolore a reçu l’offre qu’il attendait pour ses services.

Monahan a été échangé en retour d’un choix de premier tour au repêchage de 2024 ainsi qu’un choix de troisième tour conditionnel en 2027. Dans ce dernier cas, la condition à respecter serait que les Jets remportent la Coupe Stanley dès cette saison. La transaction n’implique aucune retenue de salaire. La formation manitobaine était évoquée depuis plusieurs jours comme faisant partie des destinations potentielles pour celui qui a passé deux saisons à Montréal.

Le Canadien avait acquis Monahan en août 2022. Choix de premier tour des Flames en 2013 (6e au total), l’attaquant était dans une impasse à Calgary, après deux saisons marquées par les blessures et les insuccès. Étant donné son salaire élevé à ce moment, les Flames avaient inclus un choix de premier tour à la transaction afin de convaincre une équipe d’accueillir Monahan. Ce que Kent Hughes, directeur général du CH, a accepté.

Monahan a connu un fort départ à Montréal à l’automne 2022, mais deux blessures l’ont contraint à mettre fin à sa saison après 25 matchs, au cours desquels il avait néanmoins amassé 17 points.

En juin 2023, guéri de tous ses maux, l’Ontarien a signé un nouveau contrat au bas prix : un an et 1,85 million. Différents médias écriront plus tard que les deux camps ont convenu que Monahan serait échangé avant la date limite des transactions si le Tricolore n’était pas dans la course aux séries éliminatoires. Kent Hughes, à l’évidence, a tenu parole.

Il faut dire que son joueur lui a donné de bons arguments de négociation. Monahan présente une fiche de 13 buts et 35 points en 49 matchs cette saison, ce qui le place au troisième rang des pointeurs de son équipe. Il est employé sur toutes les unités spéciales et passe presque 18 minutes et demie sur la glace, soir après soir. Il était en outre un vétéran apprécié de ses coéquipiers dans le vestiaire.

À Winnipeg, il rejoindra une ligne de centres affaiblie par l’absence de Mark Scheifele, blessé au « bas du corps ». Les Jets volent à haute vitesse vers les séries, alors qu’ils luttent pour le premier rang dans la division Centrale. Le Tricolore, à l’inverse, est à 10 points du dernier rang donnant accès aux séries dans l’Association Est.