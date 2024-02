Après avoir annoncé mardi qu’il quittait les Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ, Benoit Desrosiers est devenu vendredi le nouvel adjoint de Patrick Roy derrière le banc des Islanders de New York.

Doug Houda et John MacLean resteront aussi comme adjoints à Roy. Desrosiers était à la barre des Olympiques depuis l’été dernier. Il en a été l’entraîneur-chef pendant 45 matchs.

Cette nouvelle n’est pas vraiment une surprise. Le 22 janvier, le journaliste de RDS Stéphane Leroux rapportait sur X que Desrosiers allait « rejoindre » Patrick Roy à New York. Contactés par La Presse pour confirmer l’information, les Islanders avaient alors répondu par courriel que Desrosiers « n’a pas été embauché par les Islanders. Le président et directeur général Lou Lamoriello planifie toutefois rencontrer Desrosiers dans le futur. »

Une association entre Roy et Desroisers à New York va de soi. Le deuxième a été adjoint du premier de 2018 à 2023, avec les Remparts de Québec. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que Roy pige dans la LHJMQ pour composer son personnel d’entraîneurs ; c’est ce qu’il a fait chez l’Avalanche autrefois, quand il a embauché André Tourigny et Mario Duhamel, tout en retenant les services de Tim Army.

Avec le départ de Desrosiers des Olympiques, c’est le directeur général, Serge Beausoleil, qui est devenu entraîneur-chef par intérim.

« Je suis heureux pour Benoit, avait-il dit. C’est un travailleur acharné qui aspirait à beaucoup. Ses qualités d’entraîneur sont reconnues. De mon côté, je dois poursuivre le travail commencé avec notre organisation afin d’assurer la transition, et maintenir notre objectif, qui est de faire partie des séries éliminatoires. »

Avec Katherine Harvey-Pinard, La Presse