William Nylander (88), Mitchell Marner (16) et Auston Matthews (34)

Matthews choisit Nylander et Marner

(Toronto) Auston Matthews a recruté des visages familiers à l’approche du match des étoiles de la LNH.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Lors du repêchage de jeudi, en vue de la classique de samedi, le franc-tireur des Maple Leafs a d’abord choisi William Nylander et Mitch Marner, des coéquipiers.

Matthews a fait ces choix en étant jumelé au défenseur des Leafs Morgan Rielly et au capitaine Justin Bieber, du rayon des célébrités.

Les confrontations de samedi vont mettre aux prises quatre formations.

L’équipe de Matthews comprend aussi Filip Forsberg (Nashville), Clayton Keller (Arizona), Mathew Barzal (Islanders), Vincent Trocheck (Rangers), Alex DeBrincat (Detroit), Jake Oettinger (Dallas) et Igor Shesterkin (Rangers).

Connor McDavid des Oilers, avec son coéquipier Leon Draisaitl et Will Arnett, des célébrités, a bâti un groupe incluant notamment le capitaine du Canadien, Nick Suzuki.

Ce club est aussi composé de Sam Reinhart (Floride), Robert Thomas (St. Louis), Rasmus Dahlin (Buffalo), Boone Jenner (Columbus), Tomas Hertl (San Jose), David Pastrnak (Boston), Connor Hellebuyck (Winnipeg) et Sergei Bobrovsky (Floride).

Le défenseur des Canucks Quinn Hughes, son frère des Devils Jack et le chanteur Michael Buble ont repêché comme suit : Brock Boeser (Vancouver), Brady Tkachuk (Ottawa), J. T. Miller (Vancouver), Elias Pettersson (Vancouver), Jesper Bratt (New Jersey), Frank Vatrano (Anaheim), Kyle Connor (Winnipeg), Nikita Kucherov (Tampa Bay), Thatcher Demko (Vancouver) et Cam Talbot (Los Angeles).

Finalement, le centre de l’Avalanche Nathan MacKinnon, le défenseur du même club Cale Makar et la chanteuse Tate McRae ont jeté leur dévolu sur Sidney Crosby (Pittsburgh), Elias Lindholm (Canucks), Travis Konecny (Philadelphie), Sebastian Aho (Caroline), Oliver Bjorkstrand (Seattle), Tom Wilson (Washington), Kirill Kaprizov (Minnesota), Jeremy Swayman (Boston) et Alexandar Georgiev (Colorado).