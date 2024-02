PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

MacKinnon, Skinner et Pettersson sont les joueurs de janvier

(New York) Le centre de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon, le gardien des Oilers d’Edmonton Stuart Skinner, ainsi que le centre des Canucks de Vancouver Elias Pettersson sont les trois étoiles du mois de janvier dans la LNH.

La Presse Canadienne

MacKinnon a mené le circuit Bettman avec 26 points (12-14) et terminé ex aequo au premier rang avec cinq buts gagnants en janvier, aidant l’Avalanche à compiler une fiche de 9-3-0 et se hisser en tête de la section Centrale.

Également première étoile en décembre, MacKinnon a inscrit au moins un point à ses 13 derniers matchs. Il vient au deuxième rang des marqueurs de la LNH avec 84 points, dont 31 buts.

Skinner a compilé une fiche de 9-0-0 avec une moyenne de buts alloués de 1,33 et un taux d’efficacité de ,953 pour aider les Oilers à connaître un mois parfait, eux qui ont maintenant remporté leurs 16 dernières sorties, à une victoire du record de la ligue.

Pettersson a quant à lui terminé à égalité en tête du circuit avec 14 buts, dont cinq buts gagnants également, pour aider les Canucks à remporter 10 de leurs matchs (10-1-2).