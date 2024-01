Canadien 2 – Penguins 3 (P) Du bon et du moins bon avant de partir

(Pittsburgh) Le 13 décembre dernier, lors de la visite des Penguins, la tâche d’affronter Sidney Crosby avait été confiée à Mike Matheson et David Savard. Kaiden Guhle n’avait croisé Crosby que pendant 76 secondes, et ç’avait été suffisant pour que Crosby subtilise la rondelle au jeune défenseur et marque.