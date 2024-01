Alex Formenton, 24 ans, a joué 109 matchs pour les Sénateurs d’Ottawa, entre 201 et 2022.

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(London) Un avocat d’Alex Formenton a confirmé que l’ancien joueur de la LNH faisait face à des accusations à London, en Ontario.

La Presse Canadienne

Dans un courriel, l’avocat établi à Toronto Daniel Brown a affirmé que la police a porté des accusations contre plusieurs joueurs, dont Formenton, en lien avec une accusation portée en 2018.

Le Globe and Mail a rapporté que Formenton s’était rendu à la police de London, plus tôt dans la journée.

Le journal, citant deux sources anonymes, a rapporté plus tôt cette semaine que les accusations étaient liées à une prétendue agression sexuelle collective contre une femme dans une chambre d’hôtel à London, en Ontario, en 2018. Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux.

Formenton est l’un des cinq joueurs d’Équipe Canada junior de 2018 qui ont récemment pris un congé pour une durée indéterminée de leurs clubs professionnels. Ces congés sont survenus à la suite d’un rapport selon lequel cinq membres de cette équipe avaient été priés de se rendre aux policiers pour faire face à des accusations d’agression sexuelle.

Formenton, qui a déjà joué pour les Sénateurs d’Ottawa, joue actuellement en Suisse. Carter Hart, des Flyers de Philadelphie, Michael McLeod et Cal Foote, tous deux des Devils du New Jersey, et Dillon Dube, des Flames de Calgary, ont également obtenu un congé de leurs équipes respectives de la LNH ces derniers jours.

Un porte-parole de la police de London a déclaré que toutes les mises à jour seront fournies lors d’une conférence de presse, le 5 février. Un message laissé à l’agent de Formenton n’a pas immédiatement obtenu de réponse.