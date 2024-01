LPHF Montréal arrache un gain de 2-1 à Ottawa

(Laval) Maureen Murphy a marqué son premier but de la saison à 3 : 30 de la période de prolongation et l’équipe de Montréal a défait Ottawa par la marque de 2-1 devant une foule de 8646 spectateurs à la Place Bell, la plus imposante pour un match de hockey professionnel féminin joué au Canada.