(Laval) Maureen Murphy a marqué son premier but de la saison à 3 : 30 de la période de prolongation et l’équipe de Montréal a défait Ottawa par la marque de 2-1 devant une foule de 8646 spectateurs à la Place Bell, la plus imposante pour un match de hockey professionnel féminin joué au Canada.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Après que Kati Tabin eut décoché un tir du revers d’un angle fermé, Murphy a récupéré la rondelle dans l’enclave et a déjoué Emerance Maschmeyer d’un tir dans la partie supérieure du filet.

Laura Stacey, en première période, a marqué l’autre but des Montréalaises, son 4e de la saison.

Hayley Scamurra, en troisième période, a trompé la vigilance d’Ann-Renée Desbiens, qui a livré une performance absolument remarquable.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Ann-Renée Desbiens et Katerina Mrazova

Pour un quatrième match consécutif, les joueuses de Kori Cheverie ont été largement dominées par leurs rivales.

Le chiffre des tirs aux buts, 44 à 24 en faveur d’Ottawa, démontre clairement la supériorité des visiteuses. N’eût été l’apport de Desbiens, Montréal n’aurait jamais été dans le coup.

La foule a d’ailleurs manifesté son approbation du travail de Desbiens en lui accordant une chaleureuse main d’applaudissements au moment où le visage souriant de la gardienne est apparu en gros plan sur le tableau indicateur pendant la pause menant à la prolongation.

La formation montréalaise a joué ce match en l’absence de Teresa Vanisova, l’une de ses meilleures joueuses jusqu’à maintenant cette saison.

L’attaquante tchèque avait raté la séance d’entraînement de l’équipe vendredi à Verdun. La directrice générale Danièle Sauvageau avait alors mentionné que Vanisova s’était soumise à une séance de traitements, et ses propos laissaient croire qu’elle allait prendre part à la rencontre contre Ottawa.

L’équipe de Montréal effectuera sa prochaine sortie le dimanche 4 février alors qu’elle rendra visite à la formation de Boston.

Dubois se fait remarquer

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Catherine Dubois

En l’absence de Vanisova, Cheverie a choisi de placer Catherine Dubois auprès de Poulin et de Maureen Murphy, une autre des attaquantes les plus productives de l’équipe.

En quelques occasions en première moitié de l’engagement initial, Dubois a fait sentir son imposante présence devant le filet de Maschmeyer.

Dubois s’est aussi fait remarquer pour de moins bonnes raisons en deuxième moitié de période en écopant deux pénalités mineures en un peu plus de deux minutes.

La première, prise en zone offensive, est venue interrompre une supériorité numérique 37 secondes après une infraction signalée à l’endroit d’Amanda Boulier.

À peine de retour sur la patinoire, Dubois a de nouveau été punie, cette fois pour avoir donné de la bande à l’endroit d’Emily Clark, profondément en zone montréalaise.

Non seulement l’équipe de Montréal a tenu le coup, elle a failli se donner une avance de 2-0 au tout début de la période médiane.

Stacey s’est vu accorder un tir de pénalité lorsque Jincy Roese l’a fait trébucher au moment où l’attaquante montréalaise se présentait seule devant Maschmeyer.

Ébranlée par la chute de Stacey, qui a envoyé la gardienne d’Ottawa dans son filet, Maschmeyer est restée dans le match et a réalisé son plus bel arrêt de la rencontre, jusque-là, à l’aide de sa mitaine.

Pour Maschmeyer, il s’agissait d’une mini-revanche à l’endroit de Stacey. L’Ontarienne avait ouvert la marque avec un peu plus de six minutes à jouer au premier vingt, battant de vitesse la gardienne d’Ottawa après avoir contourné le filet à vive allure.

Si la formation montréalaise est parvenue à conserver son avance de 1-0 après les 40 premières minutes de jeu, elle le devait beaucoup à Desbiens.

La gardienne originaire de La Malbaie a souvent calmé le jeu derrière ses coéquipières souvent débordées et en difficulté dans leur territoire, particulièrement en deuxième période.

Les visiteuses ont finalement pu égaler la marque grâce à Scamurra, qui a trouvé le fond du filet sur un tir qui s’est faufilé entre le bras droit et le corps de Desbiens, pendant un avantage numérique, à 6 : 10 du troisième vingt.

Montréal a connu de bons moments en prolongation et a eu une belle chance de l’emporter lorsque Dubois s’est présentée seule devant Maschmeyer, mais son tir a raté la cible.

Mais Murphy allait corriger le tout.