Rondelle libre Le dossier Sean Monahan

Le centre Ryan O’Reilly avait 19 points en 40 matchs à sa fiche avec les Blues de St. Louis, et un ronflant -24 lorsque les Maple Leafs ont cédé un choix de premier et troisième tour en 2023 et de deuxième tour en 2024 pour l’obtenir en compagnie du joueur de soutien Noel Acciari à la date limite des transactions l’an dernier.