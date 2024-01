Lisez les comptes rendus des parties disputées vendredi soir dans la LNH.

Jonathan Marchessault a inscrit un tour du chapeau, le gardien Adin Hill a bloqué 36 lancers et les Golden Knights de Vegas ont défait les Rangers de New York 5-2, vendredi soir.

Keegan Kolesar et Sheldon Rempal ont aussi trouvé le fond du filet pour les Golden Knights, qui montrent une fiche de 5-0-1 à leurs six dernières sorties. Ivan Barbashev a récolté trois aides et Nicolas Roy en a obtenu deux.

Blake Wheeler a marqué et obtenu une mention d’aide pour les Rangers. Kaapo Kakko a également touché la cible. Igor Shesterkin a repoussé 15 tirs.

Marchessault a porté le score à 4-1 en début de troisième vingt.

Les Rangers ont retiré Shesterkin en faveur d’un joueur supplémentaire avec un peu plus de quatre minutes à jouer. Kakko a marqué sur un retour de lancer avec 1 : 06 à disputer.

Marchessault a complété son deuxième tour du chapeau, et septième en carrière, en marquant dans un filet désert avec 30 secondes restantes en temps réglementaire.

Les Rangers ont dominé 15-6 au chapitre des tirs en première période. Rempal a tout de même ouvert la marque à 5 : 02 de jeu pour les Golden Knights.

Wheeler a égalé le score 1 : 31 de jeu plus tard, déjouant Hill du côté du gant.

Vin A. Cherwoo, Associated Press