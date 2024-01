C’était le message de Patrick Roy mercredi aux médias de New York, et c’était le même à son arrivée au Centre Bell : le match de jeudi est important d’abord et avant tout pour le classement. Pas pour son retour à Montréal.

Roy rencontrait les médias en fin d’après-midi jeudi, à quelques heures du duel entre ses Islanders de New York et le Canadien.

« Ma concentration est beaucoup plus sur le match que sur autre chose, a lancé Roy, d’entrée de jeu. J’ai dit aux joueurs : ce n’est pas un match qui me concerne, c’est un match qui concerne notre équipe. On est dans une bataille pour les séries. C’est un match de quatre points et on se concentre sur le match. »

Roy a essentiellement répété la même réponse en anglais. À un collègue qui a tenté de le relancer, Roy s’est montré transparent. « Tu peux reformuler, mais tu vas avoir la même réponse ! »

On notera la générosité de Roy qui, par son évocation d’un match de quatre points, considère visiblement le Canadien dans la course aux séries, même si Montréal se trouve à huit points du dernier rang donnant accès aux séries dans l’Est. Mais les Islanders, eux, sont à deux points de la cible, et Roy a comme mandat de redresser la barque à temps pour éviter à l’équipe une deuxième exclusion des séries en trois ans. Après deux matchs, son club montre une fiche de 1-1-0.

Quoi qu’il en dise, il reste qu’une ambiance spéciale est à prévoir jeudi soir. Tous les yeux des amateurs de hockey seront rivés vers le Centre Bell. Le contingent médiatique attendu à sa mêlée de presse était d’ailleurs tel que la salle de conférence du Canadien a été offerte aux Islanders pour l’occasion. De mémoire d’homme, la dernière équipe adverse à y avoir tenu un point de presse était les Maple Leafs de Toronto, lorsque Brian Burke avait congédié Ron Wilson à la veille d’un match à Montréal, en 2012.

Roy se permettra-t-il de vivre les émotions ? « J’ai toujours essayé de faire ça, mais ça n’a jamais vraiment marché !, a blagué l’ancien gardien. Je suis une personne intense. Je suis une personne qui aime gagner et qui veut être concentrée sur ce qu’il y a à faire.

Je suis désolé, je veux juste me concentrer sur notre match. Je pense que les fans [du Canadien] savent que je les aime et que je respecte leur organisation. Patrick Roy, entraîneur-chef des Islanders

Semaine meublée

Si Roy a évité les déclarations incendiaires, il a offert davantage de précisions sur les heures qui ont mené à son embauche.

L’ancien pilote des Remparts était en Floride lorsqu’il a appris qu’il était l’homme de confiance de Lou Lamoriello. C’était vendredi dernier. Le lendemain, il rentrait sur Montréal en avion, avant de conduire vers New York, le samedi, pour être derrière le banc dimanche.

« Je me suis dit que la meilleure chose était de donner congé aux joueurs lundi, et de parler entre entraîneurs de ce qu’on veut faire. Donc on s’est rencontrés de 9 h à 17 h, puis je suis resté avec Lou jusqu’à 19 h 30. On n’a jamais eu la chance de s’entraîner, donc on l’a fait hier, et j’ai jugé que c’était le moment de donner congé aux joueurs ce matin. »

Ce faisant, Roy a soustrait ses hommes à ce qui aurait été un vestiaire bondé après l’entraînement matinal.

L’ancien numéro 33 a profité de son mercredi soir dans la métropole québécoise pour prendre un premier souper avec ses adjoints. Son patron s’est quant à lui assuré de réserver une loge pour sa famille. « C’est ce que j’aime de Lou. Je peux me concentrer sur une chose : coacher », a dit Roy, une des nombreuses fleurs qu’il a lancées à Lamoriello.

Les commentaires du nouveau propriétaire des Sénateurs, Michael Andlauer, ont également rebondi en point de presse. En entrevue au 104,7 en Outaouais, Andlauer a reconnu « regretter un peu » de ne pas avoir embauché Roy, et a expliqué que le « timing » n’était pas bon. Jacques Martin dirige actuellement l’équipe, sur une base intérimaire.

Roy n’a évidemment pas voulu s’aventurer en terrain si glissant. « Je suis tellement heureux d’être à New York et de travailler avec Lou. C’est là que ma tête est. »