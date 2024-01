Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Le Lightning défait les Coyotes 6-3

PHOTO KIM KLEMENT NEITZEL, USA TODAY SPORTS Nikita Kucherov

Nikita Kucherov a inscrit un but et a ajouté deux aides pour reprendre le premier rang des pointeurs de la Ligue nationale de hockey dans une victoire de 6-3 du Lightning de Tampa Bay contre les Coyotes de l’Arizona, jeudi.

Le Russe de 30 ans compte 32 buts et 83 points en 48 matchs depuis le début de la campagne. Il devance l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon par un point.

Steven Stamkos a atteint le plateau des 1100 points avec un but dans la victoire. Mitchell Chaffee a marqué son premier but au sein du circuit Bettman.

Brayden Point, Darren Raddysh et Luke Glendening ont également fait bouger les cordages pour le Lightning, qui a remporté un cinquième match de suite à domicile.

Andrei Vasilevskiy a bloqué 17 rondelles.

Clayton Keller a récolté un but et une aide pour les Coyotes. Sean Durzi et Lawson Crouse ont été les autres buteurs des visiteurs. Connor Ingram a cédé six fois sur 37 tirs.

Erik Erlendsson, Associated Press