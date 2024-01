Rondelle libre Qui seront les défenseurs du CH en 2026-2027 ?

À l’arrivée de Marc Bergevin chez le Canadien en 2012, la défense de l’équipe était constituée de P. K. Subban, Andrei Markov, Raphael Diaz, Alex Emelin, Josh Gorges et Francis Bouillon. Quand il a quitté, un peu moins de dix ans plus tard, ils avaient tous quitté depuis de nombreuses saisons. Lors des séries, en 2021, Shea Weber, Jeff Petry, Ben Chiarot, Chris Wideman, Brett Kulak, Joel Edmundson et Alexander Romanov étaient chargés de défendre Carey Price.