Martin St-Louis ne sait plus s’il a déjà déjoué Patrick Roy dans la LNH, mais il se souvient d’avoir réussi cet exploit à l’âge de 12 ans.

Cela remonte à ses années dans les rangs pee-wee, quand lui et son club, à la suite du tournoi pee-wee de Québec, avaient été invités au Forum pour participer aux célèbres entraînements annuels du Canadien en journée, souvent commandités alors par un fabricant de croustilles.

PHOTO MARY ALTAFFER, ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Islanders, Patrick Roy

Mon équipe est allée sur la glace, et tout le monde a eu droit à un tir de barrage face à Patrick… Il avait mis son bâton vers l’avant, et j’avais pu soulever la rondelle par-dessus lui, et j’ai marqué. Je ne pense pas que Patrick s’en souvient… Martin St-Louis

Il faudra bien un jour demander à Patrick s’il s’en souvient ou pas, mais en attendant, il y aura un match dont on pourrait se souvenir longtemps, jeudi soir au Centre Bell : le Canadien contre les Islanders de New York, avec Roy derrière le banc des visiteurs. Il s’agira d’un premier match au Centre Bell pour le nouvel entraîneur des Insulaires, qui a été nommé à ce poste samedi après-midi, à la surprise très générale.

« Spécial »

Tous les membres du Canadien interrogés au sujet de cette visite mercredi à Brossard ont prononcé le mot « spécial », et il fallait voir Martin St-Louis retomber en enfance au moment de raconter son grand moment face à Patrick à l’âge de 12 ans ; vérification faite, il n’a jamais pu le déjouer en trois matchs contre lui dans la LNH. Mais il l’a fait alors qu’il était pee-wee.

J’étais prêt ! Quand t’es un jeune joueur, tu rêves à ça, et en plus, à côté de moi, il y avait sur la glace mon idole Mats Naslund, et moi, j’allais m’élancer contre Patrick Roy… C’est spécial, c’est des expériences que tu ne t’attends pas à vivre, et tu te sens chanceux de pouvoir vivre ça. Martin St-Louis

Martin St-Louis n’a pas oublié non plus, comme quiconque était en vie au Québec à ce moment-là, les Coupes de 1986 et de 1993, les deux dernières dans l’histoire du club, les deux fois avec un Roy impérial devant le filet.

Le coach montréalais se souvient entre autres de la première des deux, « quand Patrick s’était fait connaître », dans une saison ironiquement marquée par un ménage à trois devant le filet.

« J’ai toujours eu beaucoup de respect pour lui, a ajouté Martin St-Louis. Je me souviens des Coupes Stanley de 1986 et 1993. Le nombre de fois où j’ai été Patrick Roy en gardien dans la rue à cette époque… C’est lui qui était la pierre angulaire du club. On l’idolâtrait, on l’admirait. C’est lors de ces années-là qu’on l’a connu, c’était vraiment spécial.

« Son retour derrière un banc, je pense que c’est bon pour la ligue… c’est un homme de hockey, il a de l’expérience, on sait tous ce qu’il a fait devant le filet. Alors oui, c’est très bon pour la ligue. »

Martin St-Louis n’a pas été en mesure de confirmer l’identité de son gardien pour le match « spécial » de jeudi soir au Centre Bell, mais de toute évidence, Samuel Montembeault aimerait bien obtenir cette affectation.

« Je savais déjà qu’on allait jouer contre eux jeudi soir, a expliqué le gardien québécois. J’étais de passage au Centre Bell dimanche, et les gars de la sécurité me disaient que tous les restos autour affichaient déjà complet en vue du match de jeudi soir… »

À seulement 27 ans, Montembeault n’était pas né la dernière fois que Roy s’est promené dans les rues du centre-ville avec la coupe à bout de bras, mais il est bien au fait de ce qu’il a accompli par ici.

« Ça va être le fun, c’est un match où il va y avoir de l’énergie, c’est certain. J’ai porté le numéro 33 longtemps dans ma carrière jusqu’en Floride, sauf ici. Rendu ici, je ne pouvais plus le porter… »