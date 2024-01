Les Devils du New Jersey ont annoncé ce mercredi que Michael McLeod et Cal Foote avaient « demandé et obtenu un congé d’une durée indéterminée ». Ils quittent donc l’entourage de l’équipe immédiatement, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

« Le club n’émettra aucun commentaire additionnel à ce point-ci », peut-on aussi lire dans le communiqué publié sur le réseau social X.

McLeod, un joueur de centre de 25 ans, a été repêché au premier tour (12e au total) par les Devils en 2016. Il a disputé les 45 matchs de son équipe cette saison, récoltant 19 points.

PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Cal Foote

Quant à Foote, lui aussi âgé de 25 ans, il a été repêché au premier tour (14e au total) par le Lightning de Tampa Bay en 2017. Le défenseur a été échangé aux Predators de Nashville le printemps dernier avant de signer un contrat comme joueur autonome avec les Devils pendant l’été. Partageant son temps entre la LNH et la Ligue américaine, il n’a jusqu’ici disputé que quatre rencontres au New Jersey, au cours desquelles il a amassé une mention d’aide.