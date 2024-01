Lisez les comptes rendus des matchs du mardi 23 janvier dans la LNH.

Les Oilers n’ont pas obtenu de lancer en plus de 10 minutes pendant la deuxième période et les Blue Jackets menaient 23-13 au chapitre des tirs après 40 minutes.

Dmitri Voronkov a marqué le but des Blue Jackets, qui ont perdu cinq de leurs six dernières sorties.

Warren Foegele et Evander Kane ont les deux marqué et ajouté une aide dans un gain de 4-1 des Oilers d’Edmonton contre les Blue Jackets de Columbus, mardi.

Tour du chapeau pour Kucherov dans une victoire du Lightning

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Nikita Kucherov

Nikita Kucherov a enregistré un tour du chapeau en plus d’ajouter une aide, menant le Lightning de Tampa Bay vers une victoire de 6-3 aux dépens des Flyers de Philadelphie, mardi soir.

Kucherov a inscrit un but sur un tir sur réception en première et en deuxième période et il a complété son tour du chapeau dans un filet désert.

Kucherov s’est hissé au premier rang des pointeurs de la LNH avec 80 points, continuant sa bataille au sommet avec l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon.

Brayden Point et Brandon Hagel ont tous les deux amassé un but et une mention d’assistance pour le Lightning, qui a gagné six de ses sept dernières sorties. Michael Eyssimont a aussi fait mouche alors qu’Andrei Vasilevskiy a réalisé 29 arrêts.

Cam Atkinson a obtenu un but et une assistance pour les Flyers, qui ont perdu un troisième match de suite. Jaime Drysdale et Cam York ont également touché la cible.

Il s’agissait du premier but de Drysdale dans l’uniforme des Flyers, qui ont fait son acquisition des Ducks d’Anaheim le 8 janvier, dans une transaction impliquant l’espoir Cutter Gauthier.

Samuel Ersson a bloqué 15 rondelles à son deuxième départ de suite pour la troupe de Philadelphie.

Anthony Sanfilippo, Associated Press