La Presse à New York Des émotions, des cris et une victoire pour Patrick Roy

(Elmont, État de New York) « J’adore ça. C’est ce qui me fait sentir vivant. » Ça sautait déjà aux yeux en regardant gesticuler Patrick Roy derrière le banc des Islanders de New York, mais s’il persistait des doutes, ils sont maintenant dissipés : Patrick Roy est de retour là où il souhaitait le plus être.