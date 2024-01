Lisez les comptes rendus des parties disputées samedi dans la LNH.

Sam Gagner a inscrit le but victorieux, Stuart Skinner a effectué 26 arrêts et les Oilers d’Edmonton ont remporté un 13 e match de suite en vertu d’un gain de 3-1 contre les Flames de Calgary, samedi.

Nicholas Paul et Tyler Motte ont marqué dans un intervalle de 52 secondes en première période et le Lightning de Tampa Bay a défait les Sabres de Buffalo 3-1, samedi après-midi.

J. T. Miller et Elias Pettersson ont marqué des buts en avantage numérique au troisième vingt et les Canucks de Vancouver ont défait les Maple Leafs de Toronto 6-4, samedi.

MacKinnon et O’Connor s’occupent des Flyers dans un gain de l’Avalanche

PHOTO DERIK HAMILTON, ASSOCIATED PRESS Logan O’Connor et Nathan MacKinnon (29)

Nathan MacKinnon a inscrit deux buts et trois aides, Logan O’Connor a marqué un tour du chapeau et l’Avalanche du Colorado a défait les Flyers de Philadelphie 7-4, samedi après-midi.

Cole Makar a récolté le 300e point de sa carrière, Mikko Rantanen a inscrit un doublé et Ross Colton a obtenu trois mentions d’aide pour l’Avalanche.

Cam Atkinson a touché la cible et ajouté deux aides du côté des Flyers, qui avaient remporté cinq rencontres consécutives. Travis Konecny, Joel Farabee et Tyson Foerster ont aussi marqué.

Carter Hart a alloué cinq buts sur 15 lancers et a cédé sa place à Sam Ersson pour amorcer le troisième vingt.

Alexandar Georgiev a repoussé 34 tirs pour l’Avalanche, qui menait 5-2 à la suite du deuxième filet du match de MacKinnon, en fin de deuxième période.

Rantanen a inscrit son deuxième but de la rencontre pour porter le score à 6-4, après deux buts de suite des Flyers. Makar a obtenu une aide sur le but pour obtenir son 300e point dans la LNH, et ce, à son 280e match. Seul Bobby Orr a atteint le plateau des 300 points plus rapidement chez les défenseurs. Orr a obtenu son 300e point à son 279e match.

Aaron Bracy, Associated Press