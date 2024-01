(Boston) Après deux périodes à répondre au coup pour coup, le Canadien a finalement encaissé un K. – O. face aux meneurs de l’Association de l’Est, samedi soir au TD Garden.

La Presse Canadienne

Danton Heinen a réussi un tour du chapeau, Brad Marchand et David Pastrnak ont chacun récolté un but et une aide et les Bruins de Boston ont vaincu le club montréalais 9-4.

Avant la rencontre, les Bruins ont honoré les membres de l’édition 1987-88, qui avait mis fin à une « malédiction » de 45 ans sans battre le Canadien en séries éliminatoires.

Le spectacle qui a suivi a rappelé le hockey offensif des années 1980.

Les Bruins ont profité des nombreuses erreurs du Canadien dans son exécution pour accumuler les buts après des revirements ou sur des attaques en surnombre.

PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS Danton Heinen célèbre son but.

Le Canadien s’est accroché pendant deux périodes grâce notamment à deux buts en avantage numérique. Cependant, il a fini par casser contre une équipe avec plus de ressources que lui.

« La chaîne a débarqué, a reconnu l’entraîneur-chef Martin St-Louis. Les deux premières périodes, ce n’était rien de parfait, mais nous nous battions. En troisième, nous leur avons fait des cadeaux.

« Vous allez parfois recevoir une leçon d’humilité et c’est ce qui s’est produit en troisième période, a-t-il ajouté. Peut-être que cette période nous aidera à atteindre un autre niveau. »

Cole Caufield, Joel Armia, Mike Matheson et Brendan Gallagher ont marqué pour le Canadien (19-20-7), qui a accordé plus de cinq buts dans un deuxième match d’affilée. Sean Monahan a accumulé trois aides et Samuel Montembeault a accordé huit buts sur 30 tirs avant de céder sa place à Cayden Primeau à mi-chemin en troisième période. Primeau a stoppé cinq lancers.

Montembeault a été dur sur lui-même après la partie, mais ses coéquipiers ont vite défendu le travail du Québécois.

« Nous l’avons laissé à lui seul, a dit le capitaine Nick Suzuki. Il a été incroyable depuis le début de la saison. Nous devons mieux jouer devant lui. Il n’a pas à se faire du mauvais sang avec ce match. »

Charlie Coyle et Jake DeBrusk ont aussi amassé chacun un but et une aide, tandis que Brandon Carlo et Pavel Zacha ont été les autres buteurs des Bruins (28-8-9), qui ont gagné un quatrième match de suite. James van Riemsdyk a récolté deux aides et Linus Ullmark a réalisé 17 arrêts.

Le Canadien a maintenant perdu ses sept derniers matchs à Boston. Sa dernière victoire à l’étranger face aux Bruins remonte au 14 janvier 2019.

L’attaquant Josh Anderson était de retour dans la formation du Tricolore après une absence de quatre parties liées à une blessure au bas du corps. Jesse Ylönen a été laissé de côté.

Le Canadien jouera son prochain match mardi, quand il accueillera les Sénateurs d’Ottawa au Centre Bell.

De l’action de part et d’autre

Caufield a ouvert la marque pour le Canadien en avantage numérique à 9 : 18 en première période. Il touchait ainsi la cible dans un cinquième match d’affilée – un sommet personnel.

Carlo a répliqué pour les Bruins à 12 : 47, marquant à la suite d’une passe de Trent Frederic lors d’une attaque à deux contre deux.

Armia a ensuite profité d’une remise de Joshua Roy pour inscrire son huitième but de la saison à 15 : 00 et donner les devants 2-1 au Canadien.

PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS But de Joel Armia

DeBrusk a créé l’égalité 2-2 avec 1 : 50 à écouler au cadran. Il a enfilé l’aiguille en revenant devant le filet.

Heinen a ensuite donné les devants 3-2 aux Bruins avec 54,4 secondes à faire au premier vingt. Il a joué de chance quand un tir de Matt Grzelcyk a dévié contre son patin à l’embouchure du filet avant de franchir la ligne des buts.

Matheson a créé l’égalité 3-3 en marquant en avantage numérique à 6 : 16 de la deuxième période. Il a profité d’une remise en retrait de Monahan et a battu Ullmark grâce à un tir vif du côté de la mitaine.

Les Bruins ont toutefois repris les commandes du match grâce à deux buts dans un intervalle de 49 secondes.

Heinen a donné les devants 4-3 aux Bruins à 10 : 46 de la période médiane. Il a inscrit son deuxième but de la rencontre grâce à un tir précis lors d’une attaque à deux contre un.

Coyle a ensuite creusé l’écart en gagnant une course vers une rondelle envoyée vers le devant du filet par Pastrnak. Il a poussé le disque dans l’ouverture tout juste avant que Montembeault l’intercepte.

Gallagher a réduit l’écart à un seul but avant la fin du deuxième vingt. Il a été crédité d’un but à 13 : 19 quand le défenseur des Bruins Hampus Lindholm a maladroitement glissé un retour de lancer sous la jambière d’Ullmark.

Le CH s’écroule

Les Bruins ont porté de durs coups aux espoirs du Tricolore en marquant deux fois tôt en troisième période.

Pastrnak a profité d’une mésentente entre Gallagher et Jayden Struble pour s’échapper. Il a marqué sur son propre retour à 1 : 26.

« Je ne peux pas commettre une telle erreur et je le sais », a dit Gallagher, voulant prendre le blâme pour la déconfiture qui a suivi.

« Je pense que nous avons montré un visage que nous voyions peut-être en début de saison ou la saison dernière, a-t-il ajouté. Ce n’est pas quelque chose qui va nous rendre fiers. Je pensais que c’était derrière nous. Nous allons devoir nous regarder dans le miroir et en tirer des leçons en sachant que nous devons être meilleurs que ça. »

Marchand a ensuite touché la cible à 4 : 32 grâce à un tir sur réception quelques instants après que Coyle eut intercepté une passe dangereuse de Juraj Slafkovsky dans son propre territoire.

Zacha a tourné le fer dans la plaie en marquant son 100e but en carrière dans la LNH à 9 : 13. Ce but a mis fin au calvaire de Montembeault.

Heinen a finalement complété son tour du chapeau en marquant en avantage numérique avec 9 : 20 à faire à la rencontre.