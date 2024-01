Joshua Roy, de plus en plus en confiance

(Boston) Après une semaine avec le Canadien, Joshua Roy est en train de réaliser quelque chose : il est capable de jouer dans cette ligue.

Il s’en est rendu compte lui-même lors de son troisième match avec l’équipe, celui contre les Devils, après son rappel de Laval en date du 12 janvier. Cinq jours plus tard, il se retrouvait sur cette glace du New Jersey, et il marquait son premier but dans la Ligue nationale de hockey.

« J’ai eu un excellent match et notre trio aussi, a expliqué l’attaquant québécois samedi matin à Boston. On a eu beaucoup de bonnes occasions de marquer ce soir-là, et c’est là que je me suis dit, OK, je suis capable de jouer dans cette ligue. »

Joshua Roy ne sait pas trop combien de temps l’aventure va durer, et personne chez le Canadien n’a abordé le sujet avec lui. Mais en attendant de connaître la réponse, il est encore ici, avec le club montréalais, et le match de samedi soir contre les Bruins à Boston sera déjà son cinquième avec le club.

PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Joshua Roy a marqué son premier but en carrière dans la LNH contre les Devils du New Jersey, le 17 janvier dernier.

On aura compris qu’il n’est pas pressé de retourner dans la Ligue américaine.

Je suis de plus en plus confiant ici, et je pense que ça paraît dans mon jeu. Je gagne en confiance, je sens que je fais partie du club. Les gars prennent soin de moi… Joshua Roy

Le jeune homme de 20 ans précise que les soupers avec ses coéquipiers sont très plaisants, entre autres sur le plan économique – « mon portefeuille reste dans ma poche ! » –, mais aussi, ce temps passé avec le groupe lui permet de bien comprendre où il se trouve en ce moment.

À ce sujet, il admet qu’il a eu quelques moments d’éblouissement depuis qu’il est ici chez les grands, surtout lors de son premier match, qui a coïncidé avec la visite des Oilers d’Edmonton au Centre Bell.

« D’habitude, je regardais McDavid et Draisaitl à la télé, et là, ils étaient devant moi… c’est impressionnant, parce que ces gars-là sont toujours en train de créer quelque chose, (Nathan) MacKinnon aussi. Tu les regardes à la télé et là, t’arrives en face d’eux… ça fait différent ! Il faut être alerte quand des gars comme ça touchent à la rondelle. »

Son rêve va se poursuivre ce soir à Boston. Un samedi soir contre les Bruins, il y a des affaires pires que ça dans la vie.

« Je regardais les matchs Canadien-Bruins quand j’étais petit, et je me souviens que c’était souvent comme des matchs des séries, a-t-il ajouté. Je pense que ça va être la même chose cette fois… En attendant, je donne tout ce que j’ai, et y’arrivera ce qui arrivera. »