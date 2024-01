(Boston) Par ici, en sortant de l’avion, la première chose qu’on voit sur les murs de l’aéroport, ce sont des images de triomphes sportifs.

Par ici, une immense photo de Tom Brady, à la tête des Patriots. Par-là, des photos des Red Sox et des Celtics, victorieux eux aussi, et puis au bout, le chandail de Patrice Bergeron, avec des images de célébrations en noir et or sur la glace.

Toutes les équipes ont l’air de gagner à Boston, et les Bruins gagnent souvent eux aussi. Au cours des 16 dernières saisons, les Bruins ont raté les séries à seulement deux reprises. Le reste du temps, ils ont gagné très souvent, y compris une Coupe Stanley en 2011, et aussi deux autres présences en grande finale. Au moment d’écrire ceci, ils arrivent au deuxième rang du classement général de la LNH.

Comment ça s’explique ? Laissons la parole à Jim Montgomery.

« Je pense qu’il y a un standard d’excellence ici, que les joueurs, les capitaines, les assistants, au fil des ans, ont établi, commence par répondre l’entraîneur québécois. On s’attend à être parmi les meilleures équipes. C’est dans la manière dont on s’entraîne, dont on tient nos réunions, la manière dont on commence nos matchs, dont on tente de les gérer. Pour nous, c’est important de faire tout ça de la bonne manière, et ça, c’est les joueurs qui y arrivent. »

PHOTO STEVEN SENNE, ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Bruins de Boston, Jim Montgomery

Parmi ces joueurs, il y avait Patrice Bergeron, qui est parti à la retraite pour de bon, malgré les rumeurs de retour qui ont récemment circulé sur les réseaux sociaux. Souvent, les clubs qui perdent un joueur de cette trempe s’en ressentent, mais pas les Bruins, qui continuent de gagner sans lui.

Ce qui est particulier, tout de même, parce que de l’avis de Montgomery, Bergeron a été parmi ceux qui ont implanté la présente culture par ici.

« Lui et Zdeno Chara ont commencé ça, d’ajouter le coach des Bruins. Ils tenaient à ce que l’équipe tienne des entraînements très compétitifs, où tout le monde se poussait toujours l’un envers l’autre. L’idée, c’était de toujours devenir meilleur, et de se préparer du mieux possible, peu importe si on allait affronter le Canadien ou les Sabres de Buffalo. Pour les gars qui sont encore ici, surtout [Brad] Marchand, c’est très important qu’on maintienne ce standard pendant les entraînements, et ensuite lors des matchs. »

Les bouches les plus fines feront remarquer que malgré tous ces succès, la présente ère des Bruins n’a mené qu’à une seule Coupe Stanley, ce qui est peut-être une déception vu le nombre de victoires obtenues en saison.

PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Brad Marchand

Jim Montgomery se souvient d’ailleurs très bien de la sortie très rapide de son club lors du premier tour des dernières séries, contre les Panthers de la Floride. Un scénario qu’il est persuadé de pouvoir éviter cette fois-ci.

« On n’est pas dans la même situation, a-t-il tenu à préciser. À ce moment-ci la saison dernière, on savait déjà qu’on allait finir premiers, et maintenant, ce n’est pas le cas. Alors on ne va pas pouvoir reposer des joueurs, ou essayer d’amener ici des joueurs des ligues mineures juste pour voir s’ils sont capables de nous aider.

« Il va falloir continuer à bâtir notre identité. Comment on va gagner en séries ? Je pense que c’est plus évident cette saison ; l’an passé, on pensait qu’on pouvait gagner n’importe quel match, que ce soit 6-5 ou 1-0, en jouant de façon robuste ou avec finesse, on pouvait tout faire ! On n’est pas comme ça cette année. On ne peut plus penser à gagner de toutes les manières. »

En attendant de penser aux séries, les Bruins peuvent penser au présent. Un bon présent, certes, puisqu’au moment de se préparer à accueillir le Canadien, samedi soir à Boston, les Bruins voguent sur une série de trois victoires, dont celle de jeudi à Boston, 5-2 contre l’Avalanche.

Peut-être les trois meilleurs matchs de ses Bruins cette saison, selon Jim Montgomery.

« Le temps qu’on passe dans la zone offensive, et le temps en moins qu’on passe dans notre propre zone… On ne donne pas de surnombre, et on force l’autre club à se défendre, a-t-il ajouté. La qualité de nos chances de marquer à 5 contre 5 a grandement augmenté. »