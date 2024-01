(Ottawa) Après trois bonnes performances, le Canadien est sorti à plat pour une deuxième fois en huit jours contre l’une des pires formations de la LNH.

La Presse Canadienne

Tim Stützle a récolté un but et deux aides, tandis que Brady Tkachuk a fourni un but et une aide et les Sénateurs d’Ottawa ont rossé le club montréalais 6-2, jeudi soir au Centre Canadian Tire.

Le Canadien avait récemment offert de bonnes performances contre certaines des meilleures attaques de la LNH — les Oilers d’Edmonton, l’Avalanche du Colorado et les Devils du New Jersey. Il avait aussi l’occasion de gagner un troisième match de suite pour une première fois cette saison.

Cependant, la troupe de Martin St-Louis a commis trop d’erreurs dans son jeu de transition et a subi un gênant revers qui rappelait plutôt la contre-performance face aux Sharks de San Jose — une défaite de 3-2 au Centre Bell jeudi dernier.

« Je pense que nous étions moins précis dans l’application des détails de notre jeu que nous l’étions récemment, a dit le capitaine Nick Suzuki. Bien sûr, notre adversaire compte sur des joueurs talentueux qui savent profiter des erreurs de leurs rivaux. Puis nous nous sommes retrouvés devant un déficit simplement insurmontable. »

Les Sénateurs avaient eu congé mercredi et ils sont au cœur d’un séjour de quatre parties à domicile. De son côté, le Canadien était au New Jersey et il est arrivé à Ottawa dans la nuit.

« C’est sûr que nous manquions d’énergie et quand vous êtes fatigués, vous êtes moins alertes », a rappelé St-Louis après avoir parlé des ennuis de ses joueurs à exécuter les jeux.

Cole Caufield et Michael Pezzetta ont fait scintiller la lumière rouge pour le Canadien (19-7), qui a maintenant une fiche de 1-8-0 quand il dispute un deuxième match en autant de jours. Cayden Primeau a connu une soirée difficile malgré une performance de 31 arrêts.

Parker Kelly a récolté un but et une aide, tandis que Rourke Chartier, Vladimir Tarasenko et Mathieu Joseph ont aussi marqué pour les Sénateurs (16-24-0), qui ont gagné pour une deuxième fois à leurs huit derniers matchs (2-6-0). Artem Zub a accumulé deux aides et Joonas Korpisalo a stoppé 21 tirs.

Les Sénateurs ont remporté les sept derniers duels entre les deux équipes.

« Ce n’est pas comme si nous avions commencé le match en pensant que ce serait facile, a insisté le défenseur du Canadien Mike Matheson. C’est une équipe qui joue bien contre nous et qui n’avait pas joué depuis quelques jours. Ils avaient de l’énergie et nous en avions parlé avant le match. »

Le Canadien terminera son voyage de trois parties en rendant visite aux Bruins de Boston, samedi.

Une soirée à oublier

Korpisalo a été le premier à se signaler, frustrant Matheson lors d’une attaque à deux contre un.

Tkachuk a ensuite donné les devants aux Sénateurs à 8 : 40. Plus tôt dans la séquence, le capitaine des Sénateurs avait appliqué une sévère mise en échec à Matheson. Sean Monahan avait ensuite atteint le poteau à l’autre bout de la patinoire. Tkachuk a finalement surpris Primeau du côté du bouclier.

Les Sénateurs sont revenus à la charge à 11 : 07. Stützle a lui aussi battu Primeau du côté du bouclier au terme d’une attaque à deux contre un.

Le Canadien n’avait alors que deux tirs au but au cadran et les Sénateurs, 13.

Le Tricolore a toutefois trouvé le fond du filet sur son troisième lancer au but, avec 6 : 35 à faire au premier vingt. Caufield a décoché un tir vif qui a atteint la mitaine de Korpisalo avant de tomber derrière la ligne des buts.

Caufield marquait ainsi un but dans un quatrième match de suite.

Les chances de marquer ont été moins nombreuses en deuxième période, mais cela n’a pas empêché les Sénateurs d’augmenter leur avance.

Chartier a fait mouche à 9 : 51, profitant d’un mauvais retour concédé par Primeau.

Tarasenko a ensuite porté la marque à 4-1 avec 66 secondes à faire à l’engagement. Il a surpris Primeau du côté de la mitaine lors d’une attaque à trois contre deux.

Claude Giroux a déjoué Primeau en infériorité numérique avec 14,2 secondes à écouler à la période médiane, mais le but a été annulé à la suite d’une contestation de St-Louis. Les responsables ont jugé que Parker Kelly avait nui au travail de Primeau sur la séquence.

Ce n’était que partie remise pour les Sénateurs, qui ont finalement creusé l’écart à 5-1 après 1 : 41 de jeu en troisième période. Stützle a fait tout le travail après un revirement en zone neutre. Il s’est moqué du repli de David Savard et a laissé en retrait à Joseph, qui a déjoué Primeau.

Le reste de la rencontre n’a été qu’une formalité.

Le Canadien a remplacé Primeau par un attaquant supplémentaire avec plus de huit minutes à faire à la rencontre. Cela n’aura permis qu’à Kelly de marquer dans un filet désert à 12 : 26.

Pezzetta a ensuite surpris Korpisalo du côté de la mitaine avec 4 : 44 à écouler au cadran.