(San José) Joe Thornton verra son numéro 19 retiré par San Jose la saison prochaine, ont annoncé les Sharks mercredi.

La cérémonie aura lieu à une date à déterminer.

Thornton deviendra le deuxième joueur de l’histoire des Sharks à recevoir cet honneur après Patrick Marleau, dont le numéro 12 a été retiré le 25 février 2023.

« Cela a été un honneur et un privilège de jouer dans la LNH pendant 24 saisons, mais quand je suis arrivé à San Jose, j’ai eu l’impression d’être vraiment chez moi, a déclaré Thornton, dans un communiqué.

Je suis tombé amoureux de la région et des gens, et j’ai vécu les meilleures années de ma carrière avec les Sharks. Joe Thornton

Thornton a remercié le propriétaire des Sharks Hasso Plattner, l’organisation de San Jose, ses coéquipiers, ses partisans et sa famille pour leur soutien.

« Je suis touché par cette reconnaissance, qui reflète toutes les grandes équipes que nous avions (à l’époque). »

Thornton a terminé sa carrière avec les Panthers de la Floride en 2020-2021 et les Maple Leafs de Toronto en 2021-2022.

Dans l’histoire de la LNH, il est sixième pour les matchs joués (1714), septième pour les passes (1109) et 13e pour les points (1539).

« “Jumbo” était le meilleur fabricant de jeux de sa génération. Je suis chanceux d’avoir pu jouer avec et contre lui, a dit par communiqué le directeur général des Sharks, Mike Grier. Sa taille, sa force et son sens du hockey le rendaient impossible à contrer. »

« Hors de la glace, il était le coéquipier le plus attentionné et le plus généreux que j’ai eu. Il mérite amplement cet honneur. »

Grier a joué dans la LNH de 1996 à 2011 incluant trois saisons avec San Jose, de 2006 à 2009.