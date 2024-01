Lisez les comptes-rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Kaapo Kakko, Erik Gustafsson et Vincent Trocheck ont complété pour les Rangers. Trocheck a obtenu 14 points dont six buts à ses neuf dernières rencontres.

Blake Wheeler a réussi un doublé et les Rangers de New York ont battu le Kraken de Seattle 5-2, mardi.

Mikko Rantanen, avec un doublé, et Jason Polin ont également trouvé le fond du filet pour l’Avalanche. Il s’agissait d’un premier but dans la Ligue nationale de hockey pour Polin. À ses débuts au sein du circuit Bettman, Justus Annunen a effectué 36 arrêts.

Sam Malinski a donné l’avance à l’Avalanche en supériorité numérique. Logan O’Connor a ajouté un but d’assurance et Devon Toews a fait bouger les cordages dans une cage déserte.

Les Capitals blanchissent les Ducks, premier but en un an pour Bear

PHOTO MANUEL BALCE CENETA, ASSOCIATED PRESS Ethan Bear (25)

Ethan Bear a marqué son premier but en presque exactement un an, Darcy Kuemper a bloqué les 24 rondelles dirigées vers lui et les Capitals de Washington on défait les Ducks d’Anaheim 2-0, mardi.

Bear a touché la cible avec 37,8 secondes à écouler en première période. Il a fait bouger les cordages à son neuvième match avec les Capitals après avoir signé un contrat avec le club en décembre.

Le défenseur, qui était en convalescence d’une opération à l’épaule, avait marqué son dernier but le 15 janvier 2023.

Le blanchissage de Kuemper est son premier de la saison et son 31e en 12 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Il n’a pas vu beaucoup d’action en début de rencontre, n’était mis à l’épreuve que trois fois en première période.

Portant un protecteur facial complet en raison d’une fracture au nez, Tom Wilson a scellé la victoire des Capitals dans une cage déserte. La formation de la capitale américaine a remporté trois de ses cinq dernières parties.

John Gibson a effectué 26 arrêts pour les Ducks, qui ont perdu huit de leurs 10 derniers matchs.

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal Joel Edmundson s’est battu contre Ross Johnston, qui mesure six pieds et cinq pouces.

Stephen Whyno, Associated Press