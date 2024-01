Lisez les comptes-rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Kaapo Kakko, Erik Gustafsson et Vincent Trocheck ont complété pour les Rangers. Trocheck a obtenu 14 points, dont six buts à ses neuf dernières rencontres.

Blake Wheeler a réussi un doublé et les Rangers de New York ont battu le Kraken de Seattle 5-2, mardi.

Sean Durzi a enfilé l’aiguille et a ajouté une aide pour les Coyotes. Logan Cooley a été l’autre buteur et Connor Ingram a bloqué 27 tirs.

Nazem Kadri a récolté un but et une aide, puis Blake Coleman a également touché la cible pour les Flames, qui ont signé une quatrième victoire de suite. Dan Vladar a effectué 25 arrêts.

Une 11e victoire de suite pour les Oilers qui défont les Maple Leafs

Ryan McLeod a amassé un but et une aide et les Oilers d’Edmonton sont venus de l’arrière pour vaincre les Maple Leafs de Toronto 4-2, mardi, et ainsi prolonger leur séquence à 11 victoires.

Leon Draisaitl, Derek Ryan et Evan Bouchard ont été les autres buteurs pour les Oilers, dont la série victorieuse est la plus longue de leur histoire. Ils ont par ailleurs remporté 19 de leurs 22 dernières parties. Stuart Skinner a repoussé 25 rondelles.

Auston Matthews et Morgan Rielly ont répliqué pour les Maple Leafs, qui ont perdu une quatrième rencontre consécutive. Martin Jones a effectué 28 arrêts.

Les Maple Leafs ont connu un excellent départ en marquant après seulement 27 secondes de jeu. Mitch Marner a repéré Matthews, qui a inscrit son 34e filet de la saison – un sommet dans la Ligue nationale de hockey.

Rielly a doublé l’avance des siens à mi-chemin en deuxième, mais les Oilers ont ensuite marqué trois buts sans réplique.

Associated Press