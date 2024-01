Poulin marque le but décisif dans un gain de 3-2 de Montréal

(Laval) Pour un deuxième match consécutif, l’équipe de Montréal a laissé filer une avance de 2-0, mais cette fois-ci, elle a arraché une victoire de 3-2 contre l’équipe de New York devant une foule de 6334 spectateurs lors du premier match de la LPHF présenté à la Place Bell de Laval, mardi soir.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Privée de ce qu’elle croyait être le filet décisif en prolongation contre Boston samedi à Verdun, Marie-Philip Poulin a marqué un but qui n’a pas été refusé et qui a rompu l’égalité de 2-2 avec 6 : 14 à jouer à la troisième période.

Oubliée à l’embouchure du filet, Poulin a fait dévier du revers une passe de Maureen Murphy derrière Abigail Levy qui a fait face à 30 tirs.

Gabrielle David et Leah Lum ont marqué les autres buts de Montréal, qui a battu New York pour la deuxième fois en autant de duels.

Jaime Bourbonnais et Jessie Eldridge ont ramené le match à égalité contre Ann-Renée Desbiens, qui a reçu 31 rondelles.

Montréal jouera son prochain match samedi soir contre Toronto à l’Auditorium de Verdun.

Deux buts rapides

Dans un match mettant en présence deux attaques parmi les plus productives depuis le début de la saison – New York totalisait 11 buts, un de plus que l’équipe de Montréal – ce sont les Montréalaises qui ont été les premières à frapper.

Elles l’ont fait tard au premier vingt, et dans un intervalle de seulement 17 secondes.

Laissée de côté lors du premier match à domicile de l’équipe samedi à Verdun, David a ouvert la marque à 16 : 50.

David a elle-même amorcé la séquence en récupérant une rondelle libre dans le coin à la gauche de Levy.

Après avoir relayé la rondelle à Jillian Dempsey, David s’est dirigée vers le devant du filet, a reçu une passe de Dempsey et a trompé la vigilance de Levy, qui n’a pas bien paru sur le jeu.

Lum a aussitôt doublé l’avance de Montréal en déjouant Levy d’un tir de la ligne bleue, après du beau travail de Tereza Vanisova profondément en zone adverse.

Pour Vanisova, il s’agissait déjà de sa cinquième mention d’aide.

Les New-Yorkaises sont revenues dans le coup en deuxième période lorsque Bourbonnais a battu Desbiens d’un tir de la ligne bleue, lors d’un avantage numérique, à 8 : 14.

Trois secondes plus tôt, Poulin et Abby Roque venaient de quitter le banc des punitions après avoir été impliquées dans un accrochage pour le moins robuste au centre de la glace.

Poulin a été pénalisée pour double-échec, Roque pour rudesse, d’autres exemples de cet aspect physique que l’on voit peut-être plus que ce que l’on aurait pu anticiper avant le début de la saison.

Peu de temps après l’incident entre Poulin et Roque, Vanisova a été pénalisée pour avoir foncé dans la gardienne rivale, puis plus tard au deuxième vingt, Kati Tabin, de l’équipe de Montréal, a été sanctionnée pour avoir durement bousculé Eldridge à l’entrée du territoire montréalais.

Eldrige n’a pas semblé trop ébranlée par le choc, car elle a créé l’égalité après 11 secondes de jeu au troisième vingt, grâce à un tir décoché sans avertissement après que Alex Carpenter eut gagné une mise en jeu contre Poulin à la droite de Desbiens.

Du coup, Eldridge a établi un record de la naissante ligue pour le but le plus rapide au début d’une période.