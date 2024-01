Lisez les comptes rendus des matchs du 15 janvier dans la LNH.

« Enfin. C’est fou d’être ici maintenant », a lancé Marc-André Fleury aux médias du Minnesota. Le gardien québécois s’est emparé seul du deuxième rang dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey avec une 552e victoire, lundi soir. Il a signé au passage son 74e blanchissage en carrière dans un gain de 5-0 du Wild du Minnesota contre les Islanders de New York. « J’essaie de travailler fort tous les jours, de faire de mon mieux et d’être fier de gagner, d’être fier de mon équipe, et quel sentiment d’avoir la foule, 18 000 personnes, qui scande votre nom, a ajouté Fleury. J’ai la chair de poule. Quoi d’autre dans la vie te permettrait de vivre ça ? Je chérirai cette soirée pendant longtemps ». Fleury a repoussé 21 rondelles pour passer Patrick Roy au deuxième échelon. Martin Brodeur est loin devant, avec 691 victoires. Questionné par Michael Russo de The Athletic à savoir s’il visait le sommet du classement, Fleury a lancé à la blague qu’il « aurait besoin de 15 ans de plus ». Surnommé « Flower » aux États-Unis, le Québécois de 39 ans a reçu ses premiers encouragements après un arrêt en infériorité numérique en deuxième période lorsque la foule a scandé son nom. Les chants en son honneur se sont intensifiés lors des dernières minutes et ses coéquipiers l’ont assailli dans le demi-cercle pour les accolades après le sifflet final. PHOTO STACY BENGS, ASSOCIATED PRESS « C’est tellement cool de faire partie de l’équipe et de jouer avec lui, a dit Jonas Bodin. C’est probablement le meilleur gars avec qui j’ai joué dans l’équipe. Il se soucie de l’équipe et c’est un bon gars. Je suis très heureux pour lui. C’est vraiment cool de jouer avec un gars comme ça ». « C’est un encore meilleur gars qu’un gardien, et ça en dit long quand on a le deuxième meilleur gardien du monde… jusqu’à présent, a ajouté Mats Zuccarello. Nous verrons bien. Il est de plus en plus jeune, alors on ne sait jamais. C’est vraiment spécial pour nous de participer à cela. Cet accomplissement est incroyable. » Joel Eriksson Ek a inscrit deux buts sur les unités spéciales pour aider le Wild à mettre un terme à une séquence de quatre défaites. Mats Zuccarello a amassé un but et une aide. Connor Dewar et Marcus Foligno ont été les autres marqueurs. Ilya Sorokin a bloqué 29 tirs en 40 minutes de jeu pour les Islanders. Il amorçait un 11e match consécutif, une marque personnelle depuis ses débuts dans la LNH. Avec un retard de trois buts et un deuxième match en autant de jours, mardi contre les Jets à Winnipeg, les Islanders ont envoyé Kenneth Appleby dans la mêlée au troisième engagement. À sa première participation à un match de la LNH en près de six ans, Appleby a cédé deux fois sur huit lancers.

Crosby marque deux buts et les Penguins freinent le Kraken PHOTO CHARLES LECLAIRE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Sidney Crosby (87) a inscrit ses 24e et 25e buts de la saison. Sidney Crosby a marqué deux buts et les Penguins de Pittsburgh ont blanchi le Kraken de Seattle 3-0, lundi après-midi. Tristan Jarry a réalisé 22 arrêts pour aider les Penguins à mettre fin à la séquence de neuf victoires du Kraken, ce qui constituait un record d’équipe. La formation de Seattle, qui disputait le quatrième match de son voyage dans l’Est, n’a pas généré beaucoup d’offensive contre les Penguins et Jarry a signé son cinquième jeu blanc de la campagne. Drew O’Connor a également fait mouche dans la victoire. Le Kraken était au cœur d’une spectaculaire séquence qui a propulsé l’équipe dans la course aux séries de l’Association Ouest. Il devait toutefois se débrouiller sans les services du défenseur Vince Dunn et des attaquants Matty Beniers et Andre Burakovsky. Crosby a inscrit ses 24e et 25e buts de la saison. Il en totalise maintenant 576 en carrière, ce qui l’a approché à un seul but de Mark Recchi et du 21e rang de l’histoire de la LNH. Joey Daccord a repoussé 30 des 32 rondelles dirigées vers lui. Il n’avait pas perdu depuis le 18 décembre dernier. Will Graves, Associated Press

Tour du chapeau pour Stone dans une victoire des Golden Knights PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Mark Stone (61) et Juuse Saros (74) Mark Stone a réussi son premier tour du chapeau en saison régulière et les Golden Knights de Vegas ont vaincu les Predators de Nashville 4-1, lundi. Stone avait également réussi un triplé lors du cinquième match de la finale de la coupe Stanley, que le club du Nevada avait remporté 9-3 contre les Panthers de la Floride pour être sacré champion, au printemps dernier. Jonathan Marchessault a ajouté un but dans une cage déserte avec 17,9 secondes à écouler. Il s’agissait de son 18e filet de la campagne. Chandler Stephenson et Pavel Dorofeyev ont chacun récolté deux mentions d’aide et Logan Thompson a effectué 34 arrêts dans la victoire. Luke Evangelista a été l’unique buteur des Predators et Juuse Saros a repoussé 25 rondelles. Les Golden Knights et les Predators ont remporté trois de leurs cinq dernières sorties. Brendan Brisson, sélectionné au 29e échelon du repêchage en 2020, disputait un premier match dans la Ligue nationale de hockey. Mark Anderson, Associated Press

Un blanchissage pour Swayman face aux Devils PHOTO CHARLES KRUPA, ASSOCIATED PRESS Michael McLeod (20) et Jeremy Swayman (1) Jeremy Swayman a réalisé 31 arrêts à son troisième départ consécutif pour aider les Bruins de Boston à blanchir les Devils du New Jersey 3-0, lundi. Swayman, qui a été sélectionné pour le match des étoiles, samedi, a signé son troisième jeu blanc de la saison. David Pastrnak et Charlie Coyle ont marqué, alors que Trent Frederic a ajouté un but dans un filet désert. Coyle a ouvert la marque après 30 secondes de jeu au deuxième vingt, à l’aide d’un tir du revers. Pastrnak a doublé l’avance des Bruins en avantage numérique, tôt en troisième période. Brad Marchand a récolté deux aides et Pastrnak a également obtenu une mention d’aide sur le filet de Coyle. Pastrnak compte 61 points cette saison, ce qui le place au troisième rang des meilleurs pointeurs de la LNH. Frederic a complété le score avec 78 secondes à disputer en temps réglementaire. Nico Daws a bloqué 33 tirs pour les Devils. Jimmy Golen, Associated Press

Alex Killorn joue les héros en prolongation PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Alex Killorn Alex Killorn a touché la cible en prolongation et les Ducks d’Anaheim ont effacé deux retards de deux buts pour vaincre les Panthers de la Floride 5-4, lundi. Killorn, qui avait mis fin à une séquence de 12 matchs sans but, plus tôt dans la rencontre, a fermé les livres dès la 48e seconde de la période supplémentaire. Adam Henrique a amassé un but et une assistance pour les Ducks, qui ont tiré de l’arrière 2-0 et 4-2 avant d’infliger aux Panthers un deuxième revers consécutif. Troy Terry et Jakob Silfverberg ont aussi trouvé le fond du filet pour la troupe californienne. John Gibson a ajouté la victoire à sa fiche après avoir réalisé 30 arrêts. Henrique a freiné à 11 sa série de matchs sans but. Sam Bennett, à deux reprises, Sam Reinhart et Carter Verhaeghe ont fait scintiller la lumière rouge pour les Panthers. Anthony Stolarz a bloqué 21 lancers. Reinhart a marqué lors d’un septième match d’affilée pour les Panthers, qui ont perdu les services de leur capitaine, Aleksander Barkov, tard en troisième période. Colby Guy, Associated Press

Un deuxième jeu blanc pour Ukko-Pekka Luukkonen PHOTO LIBBY MARCH, ASSOCIATED PRESS Ukko-Pekka Luukkonen a bloqué les 27 tirs des Sharks. Le gardien de but Ukko-Pekka Luukkonen a repoussé 27 lancers, Casey Mittelstadt a amassé trois points et les Sabres de Buffalo ont blanchi les Sharks de San Jose 3-0, lundi. Luukkonen a signé son deuxième jeu blanc en carrière dans la LNH, et son deuxième cette saison, pour permettre aux Sabres de signer une cinquième victoire à leurs huit derniers matchs. Mittelstadt, Alex Tuch et Jordan Greenway ont tous fait vibrer les cordages pour les Sabres. Kaapo Kahkonen a effectué 32 arrêts devant le filet des Sharks, qui ont perdu deux matchs de suite et 14 de leurs 15 derniers – leur seul gain pendant cette période a été acquis jeudi dernier, par la marque de 3-2, contre le Canadien de Montréal. Mittelstadt a ouvert la marque à 11 : 34 de la deuxième période, après avoir décoché un tir voilé par Kyle Okposo qui n’a pu être arrêté par Kankonen. Il s’agissait de son 12e filet de la campagne. Tuch a doublé l’avance des Sabres deux minutes plus tard, en avantage numérique. Il a accepté la passe de Jack Quinn et décoché un tir sur réception qui a trompé la vigilance de Kahkonen. Tuch a engrangé son 12e but de la saison, et Mittelstadt a été son autre complice. Greenway a complété la marque dans un filet désert, alors qu’il restait 3 : 26 à la rencontre. Mittelstadt a obtenu une passe sur la séquence. Associated Press