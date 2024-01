Lisez les comptes rendus des matchs du 15 janvier dans la LNH.

Les Penguins blanchissent le Kraken Sidney Crosby a marqué deux buts et les Penguins de Pittsburgh ont blanchi le Kraken de Seattle 3-0, lundi après-midi. Tristan Jarry a réalisé 22 arrêts pour aider les Penguins à mettre fin à la séquence de neuf victoires du Kraken, ce qui constituait un record d’équipe. La formation de Seattle, qui disputait le quatrième match de son voyage dans l’Est, n’a pas généré beaucoup d’offensive contre les Penguins et Jarry a signé son cinquième jeu blanc de la campagne. Drew O’Connor a également fait mouche dans la victoire. Le Kraken était au cœur d’une spectaculaire séquence qui a propulsé l’équipe dans la course aux séries de l’Association Ouest. Il devait toutefois se débrouiller sans les services du défenseur Vince Dunn et des attaquants Matty Beniers et Andre Burakovsky. Crosby a inscrit ses 24e et 25e buts de la saison. Il en totalise maintenant 576 en carrière, ce qui l’a approché à un seul but de Mark Recchi et du 21e rang de l’histoire de la LNH. Joey Daccord a repoussé 30 des 32 rondelles dirigées vers lui. Il n’avait pas perdu depuis le 18 décembre dernier. Will Graves, Associated Press

Alex Killorn joue les héros en prolongation PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Alex Killorn Alex Killorn a touché la cible en prolongation et les Ducks d’Anaheim ont effacé deux retards de deux buts pour vaincre les Panthers de la Floride 5-4, lundi. Killorn, qui avait mis fin à une séquence de 12 matchs sans but, plus tôt dans la rencontre, a fermé les livres dès la 48e seconde de la période supplémentaire. Adam Henrique a amassé un but et une assistance pour les Ducks, qui ont tiré de l’arrière 2-0 et 4-2 avant d’infliger aux Panthers un deuxième revers consécutif. Troy Terry et Jakob Silfverberg ont aussi trouvé le fond du filet pour la troupe californienne. John Gibson a ajouté la victoire à sa fiche après avoir réalisé 30 arrêts. Henrique a freiné à 11 sa série de matchs sans but. Sam Bennett, à deux reprises, Sam Reinhart et Carter Verhaeghe ont fait scintiller la lumière rouge pour les Panthers. Anthony Stolarz a bloqué 21 lancers. Reinhart a marqué lors d’un septième match d’affilée pour les Panthers, qui ont perdu les services de leur capitaine, Aleksander Barkov, tard en troisième période. Colby Guy, Associated Press