Le Canadien s’est embarqué dans un ménage à trois devant le filet parce que la direction en a décidé ainsi.

C’est entre autres ce qu’a confirmé le directeur général Kent Hughes lors de son bilan de mi-saison, lundi matin au Centre Bell.

« C’est notre décision, a admis Hughes lors de ce bilan d’un peu plus de 20 minutes. On n’était pas prêts à placer Cayden Primeau au ballottage. En se basant sur les discussions qu’on avait eues pendant le camp d’entraînement, on était pas mal sûr qu’il aurait été réclamé si on avait pris cette décision. Alors on a décidé qu’on garderait les trois gardiens, et qu’on évaluerait les possibilités de transaction au fur et à mesure dans la saison. »

À ce moment très précis, les trois sont encore là, et cette situation pourrait perdurer encore. Mais avec la date limite des échanges (le 8 mars) qui approche à grands pas, la question des trois gardiens demeurera au centre des discussions dans l’entourage du Centre Bell.

Selon le DG, tout ce que ça prend, c’est une offre qu’il ne pourrait pas refuser.

« S’il y avait un échange qu’on pourrait faire, on le ferait, a-t-il ajouté. Le plan n’était pas d’avoir trois gardiens pour la saison au complet. Ce n’est toujours pas le plan, mais je ne peux pas vous dire à 100 % aujourd’hui que c’est certain qu’on va faire un échange. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE « J’aime pas donner un titre à quelqu’un, parce que je veux qu’à chaque jour, Sam pousse pour être le meilleur gardien possible, a expliqué Kent Hughes quant à savoir si Samuel Montembeault est le gardien numéro un de l’équipe.

Kent Hughes a tout de même parlé d’un « beau problème » concernant le plus jeune des trois, Cayden Primeau, qui aurait pu amorcer la saison dans la Ligue américaine, mais qui a profité des circonstances pour prendre du galon avec le Canadien.

« Si on savait su qu’il n’allait pas être réclamé au ballottage, peut-être qu’on l’aurait envoyé à Laval pour commencer la saison… Mais parce qu’on ne l’a pas fait, on a eu la chance de le voir plus souvent dans la LNH, et il nous démontre qu’il est prêt à relever ce défi. »

En attendant une transaction qui viendra, ou peut-être pas, la direction du Canadien refuse encore de dire très clairement que Samuel Montembeault est le gardien numéro un de cette équipe, même si les chiffres tendent à démontrer qu’il a été le meilleur des trois depuis le début de la saison.

« J’aime pas donner un titre à quelqu’un, parce que je veux qu’à chaque jour, Sam pousse pour être le meilleur gardien possible, a expliqué Kent Hughes. Dans le moment, de la manière qu’on le fait jouer, ça démontre que les entraîneurs ont confiance en Sam, il joue plus souvent que les autres… Est-ce qu’on veut que les trois gardiens jouent ? Oui, jusqu’à temps qu’il y ait un échange. Ils sont tous des bons gardiens. Dans l’ensemble, à la mi-saison, ils ont été l’une des forces de notre équipe. »

Ce système à trois, aux apparences temporaires, sera peut-être ici pour rester finalement. En tout cas, jusqu’à nouvel ordre.

« On ne dit pas aux entraîneurs qui faire jouer, mais on leur dit qu’il devrait y avoir trois gardiens qui jouent », a ajouté le DG montréalais.