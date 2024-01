C’est bien connu, les parents ont toujours raison, et ceux de Juraj Slafkovsky lui ont dit qu’il joue pas mal mieux ces jours-ci.

Ce qui veut dire que c’est sans doute vrai.

« Ils m’ont appelé pour me dire ça et aussi pour me demander pourquoi je joue mieux, a raconté l’attaquant de 19 ans dimanche midi à Brossard. Je leur ai répondu que je n’ai pas vraiment de réponse… »

Voilà qui est bien dommage, parce que la réponse aurait pu meubler des heures et des heures de discussions sur l’une des 1000 balados de hockey dans cette province, mais en lieu et place d’une telle réponse, Slafkovsky a tout de même reconnu ceci : il joue avec confiance.

« De plus en plus, a-t-il ajouté. Il y a l’expérience aussi, qui est à ne guère négliger, mais il y a la confiance. Par exemple, quand faire un jeu, quand ne pas le faire. Savoir remarquer où sont les autres joueurs sur la glace, et ce qu’ils vont faire. Des choses comme ça. »

À la blague, le jeune attaquant a rappelé qu’il visait la barre des 80 buts cette saison. Ce joli fantasme ne surviendra pas, mais s’il maintient le rythme actuel, Slafkovsky pourrait conclure la saison avec une trentaine de points. Suffisant, ou pas assez suffisant ? On pourra en débattre de mai à septembre, mais en attendant, Martin St-Louis remarque une certaine forme de progrès dans le jeu de celui qui porte le numéro 20.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Juraj Slafkovsky

« Je veux qu’il joue de manière un peu plus libre sur la glace, a expliqué l’entraîneur montréalais dimanche. On l’a vu samedi, il a provoqué de bonnes occasions, et peut-être qu’il y a un ou deux mois, il n’aurait pas fait ça. Du temps de jeu, pour un joueur comme lui, c’est si important. Plus ces joueurs-là en obtiennent, et plus le jeu se met à ralentir pour eux. Ils voient les choses de manière plus claire. »

Il y a aussi que les confrontations de qualité comme celle de samedi soir peuvent faire grandir un joueur. Au lieu de le cacher, Martin St-Louis a lancé Slafkovsky dans la gueule du loup, le loup étant ici Connor McDavid, face à qui il a patiné pendant 13 minutes et 28 secondes lors de cette rencontre.

Lundi soir, c’est l’Avalanche et Nathan MacKinnon qui seront au Centre Bell, et l’attaquant slovaque aura l’occasion de grandir encore un peu.

J’adore jouer contre ces joueurs-là. C’est de la grosse compétition, et tu sais que tu dois donner 110 % de toi-même à chaque présence. Ça me donne le gout de jouer ! Juraj Slafkovsky

« Je vois ce que ces gars-là font sur la glace, où ils vont, et j’essaie d’incorporer certains de leurs éléments à mon jeu. Bien sûr, McDavid réussit des jeux comme personne d’autre, mais il y a des aspects de son jeu que je peux essayer d’utiliser moi-même. »

Juraj Slafkovsky est aussi bien au fait de ce léger détail : en tant qu’ancien premier choix, les chiffres doivent suivre aussi. Alors c’est bien beau les touches de qualité et les tirs de qualité et les chances de marquer un mardi soir par rapport à un jeudi, mais il y a aussi de telles choses, comme un but et une aide, qui sont de première importance.

Il en est conscient.

« Je sens que mon jeu s’améliore, mais je dois encore trouver des manières de créer des choses plus souvent en attaque, a-t-il admis. Je dois marquer plus. À la fin, c’est tout ce qui compte. »