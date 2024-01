Devant une foule endiablée et passionnée, les Montréalaises de la LPHF se sont inclinées 3-2 en prolongation face aux Bostoniennes, à l’Auditorium de Verdun, samedi après-midi. Mais la déception des partisans a rapidement fait place à leurs acclamations.

Parce qu’au terme de ce match tendu et de qualité disputé devant une salle comble de 3245 personnes, la foule s’est rapidement rappelée que cette rencontre, c’était d’abord et avant tout une célébration du hockey féminin et de ses joueuses.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les joueuses de l’équipe de Montréal

L’émotion était d’ailleurs palpable à ce chapitre en avant-match. Les joueuses ont été présentées aux partisans une à une, et leur accueil le plus chaleureux a été réservé à la grande Marie-Philip Poulin, capitaine de l’équipe. Il était difficile de rester de glace à ce moment.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Marie-Philip Poulin

Des papillons avant l’éveil

La première période a été compliquée pour Montréal, comme elles le sont pour toutes les équipes locales en ce début de première saison en LPHF. Nervosité, émotions, papillons : les joueuses locales ne sont pas parvenues à sortir de leur zone, et encore moins construire leur jeu dans le tiers offensif. Deux pénalités décernées coup sur coup à Dominika Lásková n’ont pas aidé à ce chapitre non plus.

Puis est arrivée la deuxième période. À peine 33 secondes se sont écoulées avant qu’Erin Ambrose fasse exploser toute l’énergie que la foule montréalaise avait en banque. Un autre 31 secondes plus tard, et la fête était bel et bien sur les rails. Laura Stacey a fait 2-0 sur un très beau tir du haut de l’enclave.

Mais ce qui rend cette ligue intéressante dans ses balbutiements, c’est le niveau de jeu équilibré de part et d’autre. Boston a répliqué trois minutes plus tard, gracieuseté de Taylor Girard. Particularité intéressante : ce but a été marqué alors que les visiteuses étaient en désavantage numérique, ce qui a permis à Emily Brown de sortir du banc des punitions, en vertu d’une règle inédite de la LPHF. En enfilant ce but, on pourrait ainsi dire que Girard a permis à Brown de s’évader de prison.

À mi-chemin en deuxième, Hannah Brandt a nivelé la marque pour l’équipe du Massachusetts. Ce qui a confirmé ce qu’on décernait à vue d’œil : une fois l’excitation du début de match passé, il se jouait du hockey relevé à Verdun.

La tendance s’est confirmée en troisième période. C’était tendu. Intense. Lorsque la gardienne de Boston Aerin Frankel avait enfin une pause de son côté, Ann-Renée Desbiens devait tenir le fort. Par chance pour Montréal, c’est ce que la Grande muraille de Charlevoix sait faire de mieux.

En prolongation, Montréal a bien pensé avoir clos le débat, mais le but de Marie-Philip Poulin a finalement été refusé pour obstruction sur la gardienne. Inutile de dire que la déception a été vive à Verdun. Quelques instants plus tard, Amanda Pelkey brisait les rêves montréalais de la gauche du filet de Desbiens.

Plus de détails suivront.