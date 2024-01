Vendredi a été un jour de premières pour Shane Pinto.

La Presse canadienne

Le centre des Sénateurs d’Ottawa s’est entraîné avec l’équipe et s’est adressé aux médias pour la première fois depuis qu’il a été suspendu pour 41 matchs par la LNH pour « activités liées aux paris sportifs » le 26 octobre. Le joueur de 23 ans sera admissible à un retour au jeu le 21 janvier lorsque les Sénateurs affronteront Philadelphie.

« C’est génial, c’est spécial, a-t-il déclaré aux journalistes à Ottawa. C’est un peu comme si on tenait pour acquis le fait d’être entouré par l’équipe et de savoir à quel point les gars comptent pour nous.

« Je ne veux pas être trop émotif, mais c’est génial. La route a été longue pour moi et je suis heureux d’être de retour parmi les gars. »

Pinto était déjà au cœur d’un long conflit contractuel avant même sa suspension.

Il est toujours joueur autonome avec restriction et n’a pas été en mesure d’obtenir une prolongation de contrat avec les Sénateurs pendant la saison morte. Pinto sortait d’une campagne de 20 buts et 15 passes à sa première saison complète – sa troisième au total – en 2022-23.

Selon TSN, il devrait signer un contrat avant de revenir au jeu plus tard ce mois-ci.

Pinto a refusé d’entrer dans les détails sur la cause de sa suspension, mais a admis qu’elle l’avait pris par surprise.

« Un peu, a-t-il dit. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais j’ai été un peu pris au dépourvu. C’est sorti de nulle part et c’est parti de là. »

« Honnêtement, cela m’a brisé le cœur, a-t-il ajouté. J’aime tellement mon sport, j’y consacre tellement de temps et d’efforts, et quand on vous en prive aussi longtemps, c’est dur à entendre. Vous êtes en état de choc au début et vous vous appuyez sur les gens pour vous aider à traverser cette épreuve. »

Pinto a déclaré qu’il avait eu des conversations avec d’autres joueurs pour tirer des leçons de sa situation.

« Je pense que cela fait maintenant partie de notre quotidien, a-t-il dit à propos des jeux d’argent dans le sport. On le voit dans les publicités maintenant, c’est assez évident.

« Mais ce n’est pas une excuse. Je dois être plus prudent, plus mature dans ce que je fais. Je dois me rendre compte de la position dans laquelle je me trouve. Les athlètes professionnels seront toujours observés à la loupe. Comme je l’ai dit, j’ai tenu cela pour acquis et je dois faire mieux. »

Pinto a expliqué qu’il avait reçu le soutien de l’équipe et qu’il avait passé une grande partie de sa « saison morte prolongée » à la maison, où il a pu être entouré de sa famille et de ses amis. Il est revenu à Ottawa il y a trois semaines, mais il a dit qu’il avait patiné pendant son congé.

Les Sénateurs, quant à eux, ont une fiche désastreuse de 14-23-0 et se trouvent au dernier rang de l’Association de l’Est. Pinto a admis qu’il avait du mal à regarder les matchs, surtout au début, et qu’il se sentait « impuissant ».

Cependant, il n’a pas l’impression d’être si loin de sa forme de mi-saison.

« Je pense que le timing est peut-être un peu différent, mais j’ai beaucoup patiné. J’ai patiné tous les jours, j’ai vraiment progressé », a-t-il déclaré.

« Je pense que mon conditionnement sera là, peut-être quelques petites choses, comme mes contrôles de rondelles et mon timing. Je pense qu’il me faudra un ou deux matchs et j’espère que je serai de retour et que j’apporterai ma contribution. »