(Montréal) Après une contre-performance à Philadelphie, le Canadien a été incapable de se racheter face à la pire formation de la LNH et même une remontée en fin de match n’aurait pas suffi pour faire oublier une autre soirée difficile.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Mackenzie Blackwood a réalisé 33 arrêts et les Sharks de San Jose ont mis fin à une séquence de 12 défaites en battant le club montréalais 3-2, jeudi soir au Centre Bell.

Les joueurs du Canadien avaient reconnu être déçus de leur performance dans un revers en tirs de barrage de 3-2 face aux Flyers, mercredi. Ils ont à nouveau commis trop d’erreurs et ont payé le prix face aux Sharks.

« Nous n’avons pas été assez bons. C’est aussi simple que ça », a dit le défenseur du Canadien Mike Matheson, auteur de deux aides.

Les Sharks avaient inscrit plus de deux buts seulement deux fois au cours de leur série de défaites. Ils avaient été dominés 54-17 au chapitre des buts marqués.

« Il n’y a pas de match facile dans cette ligue, peu importe l’adversaire, a dit le défenseur Kaiden Guhle. Nous devons retrouver notre jeu. C’est frustrant. »

Brendan Gallagher et Josh Anderson ont marqué pour le Canadien (17-18-6). Samuel Montembeault a repoussé 32 tirs.

« Même si nous avions réussi à gagner ce soir, je n’aurais pas trouvé que c’était un exemple de progrès, a dit l’entraîneur-chef Martin St-Louis. Nous avons un groupe honnête. Nous devons resserrer notre jeu défensif. Nous allons en parler. Notre exécution doit être meilleure.

« J’ai vu ce groupe jouer du bon hockey pendant de longues séquences, mais on dirait que nous n’y arrivons plus, a-t-il ajouté. Nous devons recommencer à jouer du bon hockey. »

Luke Kunin, Fabian Zetterlund et Nikita Okhotiuk ont marqué pour les Sharks (10-29-3), qui ont gagné pour une huitième fois d’affilée au Centre Bell.

Blackwood présente désormais une fiche de 4-0-1 en carrière face au Canadien.

L’attaquant Rafaël Harvey-Pinard était de retour au jeu pour le Canadien après avoir soigné une blessure au bas du corps qui l’a contraint à rater 24 parties. Emil Heineman lui a cédé sa place dans la formation.

Le Canadien jouera son prochain match samedi, quand les Oilers d’Edmonton seront les visiteurs au Centre Bell.

Une autre soirée difficile

Les Sharks ont profité d’une rare bévue de Jayden Struble pour ouvrir la marque après 5 : 19 de jeu. Struble a récupéré un dégagement dans le coin de son territoire, mais a envoyé le disque maladroitement dans l’enclave. Kunin passait par là et il a surpris Montembeault.

Blackwood a réussi son plus bel arrêt de la période après environ 10 minutes de jeu. Il a étiré la jambière gauche pour frustrer Sean Monahan après une longue passe transversale de David Savard.

Le gardien des Sharks a aussi joué de chance quand Anderson a raté la cible en échappée.

Les Sharks ont creusé l’écart avec 2 : 35 à faire au premier vingt. Zetterlund a été oublié dans l’enclave et il a profité d’une remise de Tomas Hertl à partir du filet pour décocher un tir sur réception qui a déjoué Montembeault du côté du bouclier.

Le Canadien a répliqué 21 secondes plus tard. Matheson a rejoint Gallagher dans l’enclave et le tenace ailier a fait bouger les cordages en tirant sur réception.

Sur la séquence, Matheson amassait un 200e point en carrière dans la LNH.

Les Sharks ont embouteillé le Canadien dans son territoire en première moitié de deuxième période. Ils ont notamment décoché 12 tirs au but consécutifs durant l’engagement.

Montembeault a permis au Canadien de s’accrocher. Il a stoppé Calen Addison en échappée et réussi un bel arrêt du bouclier contre Anthony Duclair.

Le Canadien a coincé à son tour les Sharks dans leur territoire en deuxième portion de période, mais Cole Caufield et Harvey-Pinard se sont butés à Blackwood.

Les Sharks ont creusé l’écart à 3-1 avec 3 : 16 à faire à la période médiane. Okhotiuk s’est avancé dans l’enclave et a été oublié par la couverture défensive du Tricolore. Mikaël Granlund a fait la passe et le défenseur russe a inscrit son premier but de la saison.

Le Canadien s’est tiré dans le pied en troisième période, offrant un avantage numérique à quatre contre trois aux Sharks. Nick Suzuki s’est toutefois échappé, mais Blackwood a tout juste réussi l’arrêt en étirant la jambe gauche.

Matheson a rendu les choses intéressantes quand son tir a effleuré Anderson avant de déjouer Blackwood avec 3 : 34 à écouler au cadran, alors que Montembeault avait été remplacé par un attaquant supplémentaire.

Les derniers efforts du Canadien ont toutefois été en vain.