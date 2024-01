Sabres 6 – Canadien 1 Là où il n’y a pas de progrès

Lorsque l’avantage numérique du Canadien est en panne, on entend systématiquement la bonne blague selon laquelle, comme au football américain, il devrait être permis de décliner une punition. On éclate alors d’un rire gras, on assiste à deux longues minutes de jeu stérile puis on répète la même blague à la prochaine occasion.